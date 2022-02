Diego Leuco confirmó su romance con una famosa periodista: "Estoy contento"

El periodista hizo oficial su noviazgo con una foto fogosa. Diego Leuco está saliendo con una famosa periodista de la TV argentina.

Diego Leuco oficializó su romance con una reconocida periodista de la TV argentina. Y lo hizo mediante el programa Momento D, en donde dio detalles de su nuevo vínculo sentimental. A su vez, en Instagram compartió una imagen en la que ambos se ven acaramelados y disfrutando de estar juntos.

“Estoy contento, salimos hace un tiempito, como siempre con estas cosas uno primero trata de cuidarse todo lo posible de que no hayan cosas de afuera que afecten un vínculo que está empezando”, explicó Diego Leuco. Ahora bien, ¿con quién está saliendo el conductor de Telenoche?

Como se rumoreaba, su pareja es Sofía Martínez, reconocida periodista que trabaja en ESPN y es una de las principales caras del canal de TV. Argumentando que decidieron que éste fue el tiempo indicado para hacer público su romance, Leuco declaró: “Hay un momento en el que eso es al revés porque pasa a ser una carga que no se sepa y nos pareció que era un lindo momento".

El inesperado guiño de Diego Leuco a Adrián Suar

Diego Leuco, conductor de Telenoche, había revelado recientemente que su formación profesional e intereses personales van mucho más allá del periodismo: estudió magia, carpintería y ahora contó que también estudia actuación. En medio de la crisis de Adrián Suar con la baja de rating en El Trece, soltó un sugerente mensaje en sus redes sociales.

A mediados de 2021, Leuco había sido invitado a conversar con Juana Viale en La Noche de Mirtha. En medio de la charla, contó que había estudiado magia y deslumbró a la nieta de Mirtha Legrand con sus trucos. En otra ocasión, había contado que gracias a su formación en carpintería se había hecho sus propios muebles de dormitorio. Esta vez, volvió a demostrar cuán multifacético es con una declaración inesperada.

“Si no hubieses sido periodista, ¿qué te hubiese gustado ser?”, le preguntó un seguidor mediante un juego de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. “Creo que actor”, respondió Leuco. En diálogo con Paparazzi, expresó: “Estudié teatro en la escuela de Dora Baret y Carlos Gandolfo durante varios años. Nunca actué, pero me encantaría. ¿Por qué no? Más que nada para divertirme un rato, no para dedicarme”.