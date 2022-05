Diego Brancatelli dejó mal parada a Yanina Latorre: "Tenés problemas de comprensión"

Diego Brancatelli destrozó a Yanina Latorre en el piso de LAM, tras una ardua discusión sobre política.

Diego Brancatelli fue como invitado a LAM y tuvo un fuerte cruce con Yanina Latorre, una de las panelistas del programa, mientras exponían sus distintos pensamientos sobre los gobernantes del país. La situación llegó a tal límite que Yanina le levantó la voz y el periodista la frenó en seco.

“Antes de Mauricio estaba Cristina. Hablemos del ahora porque ustedes querían salvar el mundo con Alberto, Máximo y Cristina ¿Qué pasó?”, lo increpó la esposa de Diego Latorre. “Es una sumatoria que da cuatro años de macrismo, dos años de pandemia... No es fácil”, sostuvo Brancatelli. Al notar que Yanina le empezó a gritar, el periodista se defendió diciéndole que ella tenía “un problema de interpretación”.

“Antes de Macri ¿qué pasaba? ¿Macri agarró un gobierno espectacular, allá arriba o agarró una bosta de Cristina?”, siguió Yanina, a lo que Brancatelli respondió que Macri había agarrado un país “muy cómodo”. Enfurecida, la “angelita” exclamó: “¡Dejate de joder! Cada vez vamos a peor, no jodas”.

“Era un muy buen país, tal vez para los que más tienen no”, argumentó. “A mí no me jodas con los ricos porque yo no la paso mal, lo decís como subestimando, yo no la paso mal. Hablo por los demás porque yo gracias a Dios como todos los días, pero igual me jode porque me gustaría que no haya un dólar paralelo, no estemos como estemos... No me digas que solo es Macri; Cristina le entregó una bosta”, sostuvo Latorre.

Brancatelli contó que había abierto un supermercado en plena pandemia “para darle laburo a la gente”, a pesar de que le dejaba pocas ganancias, y Yanina no le creyó. “A ver, Branca, cuando ponés un supermercado, y lo banco, sos empresario y sos capitalista. No, loco, lo ponés para ganar ganar guita”, le recriminó. Harto de la discusión, Brancatelli la bajó de un hondazo: “Tenés un problema de interpretación. Dije que puse el supermercado para ganar guita y con lo que estoy recaudando, no estoy ganando y solo lo estoy teniendo para mantenerle el empleo a la gente”, cerró.

El cruce entre Edith Hermida y Yanina Latorre

Recientemente, Latorre también mantuvo un fuerte cruce con Edith Hermida, panelista de Bendita TV. Todo comenzó cuando Edith la llamó “chusma” por haber expuesto públicamente el caso de Lola Meyer. Al escuchar esto, Yanina se ofendió de que la criticara y la acusó de estar obsesionada con ella. En respuesta, Hermida expresó: “Yanina no termina de entender el juego de que no se puede ofender porque alguien opina algo que a ella no le gusta. Yo no estoy obsesionada con ella. Si ella opina de todo el mundo en el panelismo, tiene que bancarse que otros opinen”.