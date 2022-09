Develan detalles del romance de Feinmann con famosa actriz: "Las mujeres se le enamoran"

El conductor tuvo una fugaz historia con una famosa actriz. Ahora, muchos años después, se conocieron detalles.

Eduardo Feinmann es uno de los periodistas más reaccionarios de la televisión argentina y poco se sabe de su vida privada. Sin embargo, en las últimas horas, Marcela Tauro reveló secretos de las relaciones del conductor con famosas, entre ellas una reconocida actriz.

Todo sucedió en medio del programa que conduce Florencia de la V, luego de presentar un móvil en el que Feinmann atacó a Andy Kusnetzoff. La conductora recordó entonces que el periodista tuvo un fogoso y corto romance con Sabrina Carballo, reconocida actriz de Verano del 98, Son Amores, entre otros.

"¿Cómo llagaron a cruzarse?", se preguntó Flor. La respuesta llegó de la boca de Tauro, quien además, expuso que no fue la única famosa con la que Feinmann hizo "match". "Él es muy caballero. Pero no puedo contar cosas porque me va a matar. Pero tiene muchas famosas que no supimos… Cuando salió que estaba con Sabrina, ya habían cortado hace rato. Las mujeres se le enamoran. Lo venían a buscar a la puerta del canal", detalló la panelista.

Feinmann vs. Kusnetzoff

Las nominaciones de los Martín Fierro reavivaron algunas internas y peleas entre figuras de los medios, como fue el caso de los periodistas Eduardo Feinmann y Andy Kusnetzoff. Los rivales del aire radial cruzaron fuertes comentarios por el reconocimiento al otro y Feinmann proyectó su imagen sobre el conductor de PH en un picante móvil: "Me parece una persona falsa, oscura, horrible".

En un móvil para Intrusos (América TV), Eduardo Feinmann habló sobre Kusnetzoff y descartó cualquier posibilidad de ir a PH: Podemos Hablar (Telefe): "No es un programa que me interese. Elijo donde ir. No siento admiración por Andy Kusnetzoff. Cero admiración. Recuerdo que era un notero de CQC y las maldades que hacía. Sé que hasta (Mario) Pergolini hablaba mal de él. Decían que era mala persona. No es un tipo que me interese".

Sobre el café que se tomaron tiempo atrás, para limar asperezas, el periodista macrista aseveró: "Él me dijo que ya no era el joven que era antes, que había crecido y se arrepentía de las cosas que había dicho o hecho sobre otras personas y sobre mí mismo. No le creí nada. Me parece una persona falsa, oscura, horrible". Luego de burlarse de los nombres que llevan los ciclos televisivo y radial de Kusnetzoff, Feinmann cerró la nota confesando qué es lo que más le molestó del periodista: "Me ha llamado fascista durante mucho tiempo, facho. Ahí cruzo un límite del que no se vuelve".