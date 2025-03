Detuvieron a Santiago Martínez de Love Is Blind tras la denuncia de Emily Ceco

Santiago Martínez, exparticipante de Love Is Blind, fue detenido a primera hora de la mañana del 7 de marzo.

Santiago Martínez, exparticipante de Love Is Blind, fue allanado y detenido en horas de la mañana del viernes 7 de marzo tras haber ejercido violencia de género contra Emily Ceco, quien también estuvo en el reality show. Según trascendió, son tres los delitos que se le imputan y en las próximas horas le tomarán indagatoria.

El pasado jueves 13 de febrero, Emily Ceco denunció públicamente a Santiago Martínez, con quien se había conocido en el reality show Love Is Blind, conducido por Darío Barassi y Wanda Nara en Netflix. La joven fue al programa de streaming de Ángel De Brito en Bondi Live y brindó todos los detalles del violento hecho. Todo comenzó cuando la madre, tías y hermanas le organizaron una despedida de soltera para ir a ver Sex, la famosa obra de teatro erótica de José María Muscari. Tras un ataque de celos, Santiago la agredió física y verbalmente: le dio una trompada en la cabeza, una piña en el ojo y la ahorcó.

Buscan caratular la causa como "tentativa de femicidio".

Tras el episodio y la denuncia hecha por Emily, Santiago Martínez fue allanado y detenido en la mañana del viernes 7 de marzo por los delitos de "tentativa de femicidio, lesiones leves agravadas y privación ilegítima de la libertad agravada". La información fue brindada por el periodista de espectáculos Fede Bongiorno, quien reveló que la noticia fue confirmada por Roberto Castillo, el abogado de la joven.

En las próximas horas, se le tomará indagatoria y avanzarán sobre la causa por violencia de género. Cinthia Fernández, pareja del abogado, realizó un posteo en su cuenta de Instagram en relación a este tema. "Ahora sí, está donde tiene que estar, desfigurar a esta nena no te va salir gratis. Ojalá caratulen la causa como debe ser y se quede guardadito varios años", lanzó. Además, según se supo, Castillo pedirá que la carátula figure como "tentativa de femicidio".

Emily de Love is Blind reveló el escalofriante momento que vivió tras ser agredida por su ex: "Me escapé de mi casa, y con mucho miedo"

Emily Ceco, participante de Love is Blind, denunció a Santiago Martínez al aire en el streaming de Ángel de Brito, Bondi Live. En medio de la charla, contó cómo logró escaparse de su casa tras el violento ataque. Los jóvenes estaban a punto de casarse por iglesia, tras haberse casado por civil para el programa. Sin embargo, de la noche a la mañana, Santiago, que le juraba a Emily que era "el amor de su vida" y la persona con la que quería formar una familia, mostró su lado más oscuro y la agredió física y verbalmente por primera vez.

Emily estaba conviviendo con Santiago y todo parecía marchar bien. Hasta entonces, el joven no le había demostrado ningún indicio de ser una persona violenta. La gota que rebalsó el vaso fue cuando la madre, tías y hermanas de Emily le organizaron una despedida de soltera para ir a ver Sex, la famosa obra de teatro erótica de José María Muscari. Tras un ataque de celos, Santiago la llamó "puta", "pajera" y la atacó: cuando llegó a su casa, le dio una trompada en la cabeza, una piña en el ojo y la ahorcó.

Al día siguiente del episodio, Emily fingió que estaba todo bien y elaboró su plan de escape. "El domingo a la tarde, él se fue a tirar la basura y aproveché y le mandé un mensaje a mi hermana. Le dije 'Cami, por favor, necesito que me ayudes, no me puedo ir de casa, tengo mucho miedo, y le mandé una foto de cómo estaba. Me dijo 'ay, no tengo la camioneta ahora, ¿te puedo mandar un auto?'. Y le digo 'sí, de la manera que sea, yo me quiero ir'. Me fui de mi casa con lo puesto y las llaves. Me escapé de mi casa, y con mucho miedo", sumó.

Cuando Santiago vio que se había ido, le mandó mensajes agrediéndola y diciéndole que "seguramente se había ido con otro". Luego, Emily hizo la denuncia, le dieron un botón antipánico y una perimetral. Además, agregó que le hizo un pedido especial al juez de la causa para que le de la tenencia de los gatos que compartían, ya que tiene miedo de que el joven los lastime. "Me pedía perdón de rodillas, llorando, pero no. La persona que te pega una vez, te va a volver a pegar siempre", sentenció.