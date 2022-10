Desgarrador descargo de Dani La Chepi sobre sus adicciones: "La pasé horrible"

La celebridad habló de su adicción al alcohol en PH, Podemos Hablar. Dani La Chepi destacó el acompañamiento de su hija.

Dani "La Chepi" se pronunció sobre su dura historia con el alcoholismo y destacó el acompañamiento de su hija para que pudiera salir de esa adicción. La exparticipante de MasterChef Celebrity Argentina se quebró al relatar cómo superó esa etapa de su vida.

"Mi papá en muchas cosas fue un gran ejemplo, como en que las cosas se gana trabajando. Y en otras un muy mal ejemplo pero uno a tener en cuenta para no seguir son las adicciones, que yo al principio las tuve. Entré en el alcohol a lo loco, fue antes de tener a Isa, ella fue mi salvación", comenzó su descargo la actriz y cantante.

"Salí haciendo terrapia, con psiquiatras y medicación. La pasé horible. Me he llegado a pelar tipo Natalie Portman, flashando que era Natalie, por chupar, por escabiar. Mi papá se perdió de lo más importante, que es compartir el tiempo con sus hijos", continuó la actriz en alusión a los aspectos de la vida que su padre no pudo disfrutar por culpa de su adicción al alcohol.

"La Chepi" le dedicó un sentido mensaje en sus redes a su padre tras su fallecimiento, hace algunos meses, y escribió: "Hoy 8 am, después de 9 años de sufrimiento pudiste descansar. Gracias Dios por darle la paz que tanto merecía. Gracias Pa por enseñarme hasta el último respiro que 'pa’ atrá' sólo para tomar impulso".

"Que las cosas se ganan con esfuerzo, laburando y siempre respetando al que esté a mi lado. Gracias por los hermanos que me diste y por la vieja que elegiste. Gracias viejo por cada palabra en el momento justo", cerró la humorista.

Dani "La Chepi" sobre su pasión por el trabajo

La actriz habló de su adicción al trabajo, producto de las necesidades que pasó su familia cuando ella era chica y a los mandatos que le inculcó su padre. "Adictivo y necesario. Ahora es necesario económicamente, por situaciones familiares, por mi hija, por crecer. Y por adicción al laburo, no puedo decir que no. Desde hace 3 años estoy laburando bien", comenzó su descargo la celebridad. Y agregó: "Pero ese miedo a que se corte, a que no esté más, esta cosa familiar de 'guardá que mañana no va a haber', o 'este país se va a la mierda, acá nadie va a tener nada?'".