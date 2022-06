Desconsolada, Florencia Peña despidió a Julieta Vallina y le dedicó una canción

La actriz comenzó su programa haciéndole homenaje a Julieta Vallina, quien perdió la vida a sus 50 años.

Florencia Peña le hizo un sentido homenaje a Julieta Vallina, quien falleció a los 50 años. La conductora dio inicio a su programa emitido por América TV, en el que realizó un homenaje a través de unas cálidas palabras y una canción especial.

El mundo de la actuación está de luto tras el fallecimiento de Julieta Vallina de manera repentina a los 50 años. Florencia Peña trabajó en varias ocasiones con ella y admitió que se hicieron amigas, por lo que se mostró muy triste al inicio del programa La Puta Ama por la pantalla de América TV.

"Nosotros tenemos una frase que dice que el show debe continuar y yo siempre me peleo con esa frase cuando siento que a veces el show no debe continuar. Es mejor ser honesto, hablar con el corazón, se me hacía difícil hoy transmitir la alegría que transmitimos con este programa", expresó conmovida. La actriz trabajó con Julieta Vallina cuando hicieron la obra teatral Los vecinos de arriba, con Diego Peretti y Rafael Ferro.

"Fue sobre todo una gran persona, una hermosa mujer y una gran artista. Una artista que nos va a faltar, que hizo todo: teatro, cine, mucha televisión, tuve el placer de conocerla trabajando. Nos hicimos muy amigas y compartíamos lo que para nosotros es un espacio sagrado y necesario que es el camarín", añadió la conductora de La Puta Ama. Distintas personalidades del espectáculo también despidieron a Julieta Vallina, ya sea en la televisión o mediante sus redes sociales.

“Yo estaba embarazada de mi tercer hijo, Felipe. Esa comedia que nos tenia a los cuatro en escena casi dos horas y nos hizo felices arriba y abajo”, recordó. Mientras tanto, la pantalla mostraba imágenes de la obra y en su mesa, tenía un portarretrato con su cara y flores.

Como pudo, Peña continuó su relato con la voz totalmente quebrada antes de dedicarle una canción en vivo. "Quiero abrazar mucho a su familia. A su hija, a sus padres, a sus hermanos. Cuando se va alguien tan joven y tan repentinamente te deja un vacío y la necesidad de repensar algunas cosas. A veces vamos tan rápido y tenemos poco tiempo para lo importante, que es conectar con aquellas personas que te hacen bien", lamentó.

Frente a la mirada de sus compañeros Diego Ramos, Dan Breitman y Señorita Bimbo, la conductora de América TV cerró: "Mucha gente no sabía que ella estaba enferma, y siempre genera mucha tristeza ver a alguien que tenia la vida por delante que se vaya tan pronto. Vamos a hacer el programa que sabemos. Yo elegí que la vida me iba a atravesar siempre, no soy tibia en eso. Necesito que eso me suceda y no quería hacer como que nada pasaba".

La canción que Florencia Peña le dedicó a Julieta Vallina

Florencia Peña decidió hacerle un cálido homenaje a su amiga y colega tras su fallecimiento. Además del relato al inicio del programa, le dedicó la canción Yo soy tu amigo fiel de la clásica película Toy Story.

"Vamos a hacer el programa que sabemos. Yo elegí que la vida me iba a atravesar siempre, no soy tibia en eso. Necesito que eso me suceda y no quería hacer como que nada pasaba”, cerró la conductora.