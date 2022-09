Denuncian acomodo en la final de La Voz Argentina: "Se sabe quién gana"

Una participante de La Voz Argentina denunció que hay acomodo en la final del reality y que ya se conoce quién gana el programa de Telefe. Julia Ferrón prendió el ventilador y lanzó fuertes declaraciones a pocas horas de que se conozca al campeón.

En La Voz Argentina se viven momentos de absoluta tensión. A pocas horas de que se lleve a cabo la última emisión, una participante denunció acomodo y advirtió que ya se sabe quién gana la final del programa de Telefe, por lo que diversos usuarios también reaccionaron en las redes sociales.

Se trata de Julia Ferrón, que quedó fuera de La Voz Argentina en los cuartos de final del certamen. Tras regresar a Arrecifes (Provincia de Buenos Aires), la mujer dialogó con la radio La Uno de Arrecifes y lanzó fuertes acusaciones contra los directivos del reality de canto: "Siempre resalté que la producción me había tratado muy bien, pero hablando con alguien de ahí adentro, hace unos 15 días me enteré que ya se sabía quién iba a ganar".

"Yo más o menos me inclino y ustedes seguramente se deben imaginar también de quién se trata. Se veía cierta preferencia, un cierto favoritismo", añadió Julia, que en la entrevista no nombró a la persona en cuestión. Sin embargo, y a través de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, dejó en claro que se trata de Ángela Navarro, joven perteneciente al team de Lali Espósito.

Asimismo, Ferrón sostuvo que la producción de La Voz Argentina no le da lugar a la gente mayor en el certamen: "Se generó un ambiente como que los viejos ya estábamos grandes para estar ahí... Y yo creo que esto de la música no tiene edad... esto no tiene edad y eso es discriminación, también".

Como si fuera poco, la oriunda de Arrecifes señaló que Mau y Ricky eligen "todas chicas muñequitas y todos chicos muñequitos" por "la cuestión de la imagen". "Se busca un producto para después venderlo", aseguró.

La fuerte publicación de Julia Ferrón en la que denunció quién gana la final de La Voz Argentina 2022

Las reacciones de las redes sociales tras la denuncia por acomodo en la final de La Voz Argentina

Quiénes son los finalistas de La Voz Argentina 2022

En la edición del pasado domingo 11 de septiembre, se conoció que Yhosva Emiliano Montoya y Ángela Navarro son los dos participantes que llegaron a la final de La Voz Argentina de la edición del 2022. Por lo tanto, Iván Papetti quedó tercero y Elías Pardal en la cuarta posición.

Yhosva Montoya es el finalista del team de La Sole. El cantante tiene 23 años, es oriundo de Gaiman y su repertorio se basa en el folklore. En tanto, Ángela Navarro es la única finalista mujer y pertenece al team Lali. Es de Berazategui, tiene 22 años e interpretó clásicos como Cuando nadie me ve, Mi reflejo y Show Must Go On en sus presentaciones en el reality.

Cuándo y dónde ver la final de La Voz Argentina: fecha y horario

La transmisión de la final del reality show conducido por Marley se emitirá este lunes 12 de septiembre a las 22 horas por la pantalla de Telefe. Los participantes interpretarán canciones en vivo y también lo harán los coaches del programa, Soledad, Lali, Ricardo Montaner y Mau y Ricky.