Denise Dumas defendió entre lágrimas a José María Listorti luego del escándalo por su sketch machista.

Denise Dumas salió a defender a su compañero José María Listorti luego del escándalo por su intento de sketch humorístico en el que “silencia” a su pareja, Mónica González, con una licuadora. La conductora le dedicó unas palabras al aire y no pudo evitar ponerse a llorar.

Hace unas semanas, el conductor de Hay que ver (Canal 9) fue duramente criticado en las redes sociales por el mensaje machista que transmitía con este video, pero hasta el momento no había hecho referencia al tema públicamente.

En este contexto, Denise Dumas no se quedó callada y decidió defender a su compañero de programa. Después de una entrevista que le hicieron a Lolo Rossi, quien será la jefa de coaches de La Academia, el nuevo formato que presentará El Trece a partir del próximo lunes 17 de mayo, la coach expresó “Jose, te re banco, te quiero decir eso, por lo que pasó con la licuadora”.

"Quiero decir que yo lo banco a muerte como persona, como marido, como padre, como amigo, como hijo, como todo”, dijo Dumas sobre Listorti

Esto le dio el pie a Dumas, que hizo un largo descargo que terminó entre lágrimas: “¡Bravo, Lolo! Y ya que lo dijiste, y obviamente yo respeto la decisión de Jose de no querer hablar del tema, quiero decir algo”, introdujo, para después agregar: “Yo hablo como amiga de José María, desde hace más de 15 años, soy su compañera de hace muchísimo años, hemos laburado más de ocho horas por día, de lunes a lunes... Quiero decir que yo lo banco a muerte como persona, como marido, como padre, como amigo, como hijo, como todo”.

“Te amo con toda mi alma”, expresó Dumas, sin poder contener las lágrimas. En ese momento, la conductora explicó: “No hablé de esto y no salí a defenderlo porque no él quiso”. “Estás por llorar, Denise”, le marcó Rossi. “Sí, obvio que estoy por llorar y me enojó un montón, porque también hubiera salido a defenderlo. Lo hubiera defendido, pero él prefirió el perfil bajo. Pero para todos los que no lo conocen, les quería decir esto”, sumó Denise.

Finalmente, la conductora también defendió a Mónica, la esposa de Listorti: “Y para cerrar: Moni, te banco a muerte y que son una de las parejas más lindas que conocí en mi vida”. Con timidez, Listorti le agradeció a su amiga: “Bueno, no, no hacía falta, no te preocupes”. Pero ella recalcó: “Sí, sí que hacía falta”.