Denise Dumas cruzó a Marcela Coronel: entre lágrimas, la desmintió

La pelea entre Denise Dumas y Marcela Coronel sumó un nuevo capítulo. Tras las acusaciones de la panelista de "maltrato, y humillación", la conductora le respondió entre lágrimas de angustia: “Me sorprende. No puedo creer que diga que la maltraté”.

"Yo jamás la humillé. Para nada. Creo que ella sintió que fue personal, pero lo digo en base a lo que ella fue contando, sintió que le toqué algo personal, pero estaba debatiendo sobre algo que nos pasa a todos. Está bueno que haya gente que piensa como ella y otra que piense como yo. Fue un debate más de los cientos que tuvimos con un montón de gente y nunca tuve problemas. Nunca me enteré de lo que pasó porque ni siquiera me dio la oportunidad de saberlo porque ese día yo trabajé desde mi casa y ella desde el estudio", declaró Dumas, entrevistada por Ciudad.

La conductora expresó su tristeza por las palabras de su colega y deslizó: "No solo no me dijo de su enojo, sino que pensó mal. Como que quise humillarla y no. Lo mejor es ver lo que pasó en el aire, sacar las conclusiones y saber que nunca me enteré, no me lo contó nadie, no me llamó para darme la oportunidad de pedirle disculpas si algo la molestó. No me lo dijo al aire para pedirle disculpas. Se enojó y no me dio la oportunidad de contarme lo que le pasaba".

"Me parece que ella se tomó a personal una frase y era tan fácil como decirme que le molestó, le pedía disculpas y le explicaba que no era personal. Era un debate, se puede estar de un lado o del otro tanto ella como yo, da lo mismo. Pero no la descalifiqué, ni la humillé. Siempre se escuchó lo que le pasaba a Marcela, siempre se tuvo en cuenta si un invitado no le gustaba, si había alguien que ella no quería ver más. Siempre se tuvo en cuenta lo de ella y lo de todos por igual. Me parece una locura, por favor vean el debate porque si no estamos subidos a una cosa muy grande, sería incapaz de hacer todas las cosas que dice, por favor", aseguró.

Y añadió: "Yo no dejé a nadie sin laburo (llora), ella decidió irse porque no se sintió cómoda y ni siquiera quiso hablarlo conmigo. ¿Cómo voy a dejar a alguien sin laburo? De hecho siempre dije que estaba buenísimo (que esté) y que ponga las condiciones para volver cómoda, y ella se fue porque quiso. Vean el debate, lo voy a repetir mil veces, y vean quién tiene razón, si era un debate para perder un trabajo.

"Mi respuesta para Marcela es que la quiero un montón, que la gente vea el debate y que ella se enfríe. A ella le estarían pasando otras cosas, que de hecho le estaban pasando y me parece que no era para tanto, una pena enorme. Pero no tiene que ver conmigo, porque conmigo lo hubiera resuelto", concluyó.