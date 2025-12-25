Durante la madrugada de Navidad se produjo un violento episodio en el barrio Aeropuerto de La Plata que terminó con un hombre asesinado y otro detenido. El conflicto se habría originado a raíz de ruidos molestos y el uso de pirotecnia por parte de los hijos de la víctima.

El hecho ocurrió en un complejo de monoblocks ubicado en calle 609 entre 3 y 4, donde la víctima, de 45 años, recibió disparos en el cuello y en el hombro izquierdo, y finalmente fue hallada sin vida en el descanso de una escalera que conecta los departamentos del primer piso. Según el parte policial, el conflicto se habría originado a raíz de ruidos molestos y el uso de pirotecnia por parte de los hijos de la víctima; en ese contexto, el agresor -un vecino del mismo edificio- efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento hacia las personas que se encontraban en el lugar.

Tras el hecho, los efectivos policiales identificaron al presunto autor del homicidio, un hombre de 68 años que residía en el mismo complejo habitacional. Al ingresar a su vivienda, lo encontraron con un arma de fuego que dejó sobre una mesa antes de ser reducido y detenido. Asimismo, durante el procedimiento se incautó una pistola Bersa Thunder calibre .40, presuntamente utilizada en el ataque, además de una escopeta calibre 20, municiones de distintos tipos, una funda de pistola y otras armas largas entregadas por familiares del imputado.

En este marco, vecinos incendiaron el automóvil del acusado, un Peugeot 504, en represalia por lo ocurrido. Debido a ello, la zona fue rápidamente preservada para la realización de las pericias correspondientes. Finalmente, en el operativo intervinieron efectivos del Destacamento Policial Aeropuerto, peritos de la Policía Bonaerense, el Gabinete de Homicidios de la DDI y una guardia de Infantería, con el objetivo de evitar nuevos incidentes. La causa quedó en manos de la UFI N° 6, a cargo del fiscal Juan Barraza, junto al Juzgado de Garantías N° 2 y la Defensoría N° 4.

El caso tiene similitudes con el asesinato de la Navidad pasada que generó conmoción y por el que ya fue condenado por un jurado popular un expolicía. En ese caso, lo que detonó la actitud violenta habían sido los parlantes. En este, los fuegos artificiales.

Condenaron al ex policía que mató a su vecino por la música alta en Navidad

En noviembre de este año, un jurado popular condenó a Rafael Horacio Moreno (75) por el asesinato de su vecino Sergio David Díaz, de 40 años. El hecho ocurrió durante los festejos de la Navidad del año 2024 cuando, ante el elevado volumen de la música que ponía Díaz, Moreno se acercó armado a la vivienda de su vecino para reclamarle por los fuertes ruidos y, luego de una breve discusión, le disparó en el abdomen. Si bien fue trasladado rápidamente al Policlínico de San Justo y luego al Hospital Paroissien, no lograron salvarle la vida.

El debate oral para determinar la culpabilidad del policía retirado de la Federal tuvo lugar en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) y se desarrolló durante cinco largas jornadas. Al finalizar las audiencias, el jurado concluyó que Moreno era autor de los delitos de los delitos de homicidio culposo y tenencia ilegal de arma de guerra.

Dos figuras clave en el juicio fueron la jueza técnica Lucila Pacheco, perteneciente al Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Matanza y encargada de presidir el proceso, y el fiscal Sergio Antín, quién llevó a cabo la acusación contra el ex policía. Al mismo tiempo, la defensa de Moreno estuvo a cargo de Francisco Oneto, reconocido abogado que también representa al presidente Javier Milei.

Noticia en desarrollo.