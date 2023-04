Denise Dumas confesó lo que nadie sabía de su pareja con Campi: "Fracaso total"

Denise Dumas hizo una llamativa confesión sobre su relación con Martín Campilongo, después de 18 años juntos.

Denise Dumas habló sobre su historia de amor con Martín Campilongo, más conocido como "Campi", y contó con lujo de detalles cómo fue su primera cita. La modelo brindó una entrevista íntima en Fer al Dente (América TV), en la que recordó cómo se conoció con su actual marido, con quien al día de hoy lleva 18 años en pareja. Para sorpresa de todos, Dumas confesó que su primera salida fue un total desastre.

"¿Hace cuánto tiempo que estás?", le preguntó Fer Dente, el conductor del ciclo, a lo que la modelo respondió que estaban juntos hace 18 años. Cuando le preguntó qué fue lo que la enamoró, Denise respondió, sin pensarlo dos veces, que lo que la conquistó fue su frontalidad. "Fue muy directo. Martin tiene algo que es cero histérico, no es estratégico, es sincero, es leal. Me dijo 'che, me encantás, quiero estar con vos, ¿querés salir conmigo?'. 'No, salgamos en grupo', le contesté. 'No, te quiero conocer a vos', me dijo él", recordó.

Aunque al principio no estaba para nada interesada en "Campi", especialmente porque recién había salido de otra relación, finalmente el humorista la cautivó. "Y todo era a través de José María Listorti, que era el amigo en común. Yo le decía a José 'decile que en grupo' y él viene y me dice 'no, dice que en grupo no, que te quiere conocer a vos, que le doy tu número o ya está'. Y dije 'ay, bueno, dale mi número'", siguió Denise. Acto seguido, contó cómo fue aquella primera salida.

"La primera cita no estuvo para nada buena, fue un fracaso. Yo creo que como yo era modelo, se quiso hacer el raro y me llevó a un restaurante marroquí en Palermo, que vas y comés en el piso", comenzó la modelo. En aquella cita, también estaban José y su mujer, Mónica. "Fuimos los cuatro, Moni no hablaba mucho porque era tímida. Era mi primera cita después de separada, sentados en el piso, comimos cordero con mermelada, que no me gustaba... Y empezó a hablar José María, que nos salvó la noche, porque es muy divertido", siguió.

Cuando terminó la cita, José le insistió a "Campi" para que la llevara a su casa. "Terminó la cita, fracaso total. Nos estábamos por ir y Jose le dice 'dale, llevátela vos', yo era como un paquete. Y ahí volvimos y él me dice '¿paramos a tomar un café?'. Me siento, tomamos un café y me da un beso en la boca. Y me dice 'hay una película de Woody Allen que dice 'ya pasó lo peor, ahora relajémonos'. No sé, conmigo le re funcionó, caí muerta", confesó Dumas.

Denise Dumas y "Campi" tomaron una importante decisión en su familia

Recientemente, Denise y "Campi" tomaron una importante decisión en su hogar: adoptaron a Cala, una perrita de tránsito. "Tomamos una decisión emocionante, hermosísima. Vamos a ser hogar de tránsito de Cala. Ella estaba con el húmero roto y casi muerta. La estamos llenando de mimos y cuidados. Ojalá podamos darle todo el amor y el cuidado que necesita. Solo queremos verla feliz", compartió la modelo en sus redes sociales.

Aunque la decisión inicial era adoptarla temporalmente hasta que apareciera otra familia que pudiese tenerla de manera permanente, finalmente la pareja se encariñó tanto que decidió adoptarla para siempre. "Cala, después de estar meses siendo publicada en adopción, finalmente sus transitantes decidieron adoptarla", publicó el Instagram del refugio.