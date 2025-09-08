Elecciones PBA: así reaccionaron en vivo los periodistas ante los resultados.

Minutos después de que se conocieran los resultados oficiales del escrutinio de las mesas de las diferentes secciones electorales, tras un domingo de elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, Luis Majul, Jonatan Viale, Nicolás Wiñazki, y otros periodistas que apoyan al Gobierno de Javier Milei, no pudieron ocultar su decepción.

La provincia de Buenos Aires, actualmente Gobernada por Axel Kicillof, fue convocada este domingo a votar para renovar la mitad de sus bancas con 46 diputados y 23 senadores provinciales. Las especulaciones apuntaban a una clara victoria de Fuerza Patria en la mayoría de las secciones electorales, acortando la posibilidad de participación de LLA en las bancas provinciales. Y así lo confirmaron los resultados que salieron a la luz alrededor de las 21 horas: 46,93% para Fuerza Patria y 33,85% para LLA.

"Hay festejos en el búnker de Fuerza Patria", revelaron en A24, a lo que Nicolás Wiñazki sumó con tono bastante serio: "Algarabía". Unos minutos antes, el periodista había anunciado como adelanto que la diferencia entre los dos partidos más influyentes iba a ser de 13 puntos, pero pese a haber dado "la primicia", no pudo disimular su enojo. Incluso, minutos después, sumó: "La diferencia es muy amplia y claramente deben haber impactado el caso audio, el caso $Libra. Yo creo que tiene que haber problemas de gestión, todo".

Reacción en Vivo en A24.

Las reacciones en LN+: Luis Majul, Alfredo Leuco y Esteban "El Pelado" Trebucq

"El gobierno tiene que revisar una cuestión: dejar de reírse de los medios tradicionales, que no ponen ni sacan presidente pero que si son un actor central. Tienen que dejar de reírse", empezó por decir Trebucq. Asimismo sumó en su reclamo: "También tienen que dejar de reírse del periodismo profesional que habló de los discapacitados, el Garrahan, los jubilados, y evidentemente pueden haber sido tres puntos centrales para la resta de votos".

Una vez que se conocieron los resultados, Trebucq sumó: "Es una paliza". A lo que Majul coincidió: "Es una verdadera paliza, son 13 puntos de diferencia".

Reacción en vivo en LN+.

"Tampoco va a poder reivindicar LLA lo que tenía pensado hacer que era haber ganado la mayoría de las secciones", analizó Majul. Por último, Trebucq afirmó: "La provincia queda pintada de celeste, no de violeta como pretendía La Libertad Avanza".

La reacción de Jonatan Viale en TN: "No le sorprende a nadie"

"Esta es una contundente derrota para el Gobierno", empezó por decir Nelson Castro minutos después de que se conocieran los resultados. Entonces Viale sumó: "Si, hay pocas manchas violetas en el interior de la Provincia de Buenos Aires. Le saca casi un millón de votos el peronismo a la Libertad Avanza. Es muchísima la diferencia".

Reacción en vivo en TN.

"No le sorprende a nadie, pero en el conurbano el peronismo gana. El Ezeiza, 60% sacó el peronismo", siguió Viale. Luego, desde TN aseguraron: "Es muy difícil que Axel Kicillof no sea candidato a Presidente".