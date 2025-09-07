Feinmann reveló lo que todos querían saber y no pudo contener la reacción: "Lo hablé con el Gobierno".

Durante la cobertura de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Feinmann reveló lo que muchos especulaban sobre el Gobierno Nacional. En medio del escrutinio de mesas y los primeros boca de urna, el periodista reveló el dato oficial que le habría llegado por parte de los representantes de la Libertad Avanza.

En la emisión especial de A24, canal donde trabaja Feinmann, el equipo empezó a especular con los resultados parciales y la información que les llegaba desde fuentes oficiales. Fue entonces cuando el comunicador confirmó que estaba en diálogo con las autoridades del Gobierno Nacional, que con LLA pretenden "crecer" dentro de la Provincia de Buenos Aires, y le confirmaron lo que muchos especulaban.

"Desde el propio Gobierno me dicen que, ellos están viendo que pierden en la primera, en la tercera y en la octava", empezó por decir Feinmenn, confirmando una derrota del partido libertario en algunas de las secciones más grandes de la Provincia de Buenos Aires. Finalmente, remató con algunas especulaciones: "Pero dicen que ganan o ganarían en la segunda, en la cuarta, en la quinta, en la sexta y en la séptima. Osea que en total saldrían 5 a 3, no 4 a 4".

Feinmann se refirió a los audios de Karina Milei y fue contundente: "Reunión privada"

Luego de que el juez Patricio Maraniello prohibiera la difusión en medios de comunicación de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que hayan sido grabados en Casa Rosada, Eduardo Feinmann analizó la situación y dio su opinión al aire en A24.

"En una reunión privada. No son audios que han encontrado en el teléfono, no son esos mensajes de voz que se suponía en algún momento. Esto, indudablemente, la han grabado en algún lugar, en una reunión con una o más personas, bajando una línea de cómo hay que trabajar en equipo", explicó Feinmann en su programa.