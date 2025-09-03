Eduardo Feimann se volvió viral tras imitar a Luis Majul.

Eduardo Feinmann se encontraba en pleno vivo de A24 cuando protagonizó un momento que sorprendió a todos. El famoso periodista se burló de su colega Luis Majul y el recorte no tardó en hacerse viral en redes.

El conductor estaba recordando cuando publicó por primera vez la famosa foto "en Olivos" del cumpleaños de Fabiola Yañéz. Todo comenzó cuando Nacho Ortelli le dijo: "Hoy ponía el caso tuyo de ejemplo porque fuiste el primero en mostrar la foto".

Eduardo Feinmann imitó a Luis Majul y se hizo viral.

Ante eso, Feimann expresó: "Después me siguió Guada Vázquez y amplificó mucho más el tema", relató sobre ese episodio. Fue entonces, cuando rememoró en pleno vivo de TV el momento en el que habló con Luis sobre la imagen que generó gran repercusión en el país.

Eduardo Feinmann imitó a Luis Majul y se hizo viral

"Menos mal que tengo un testigo vivo acá, Pablo Rossi. Estaba Majul que no lo quería ni dejar hablar... Yo dije que tenía una foto y Majul temblaba", comenzó diciendo Feinmann mientras parodiaba a su colega.

En tanto, Nacho Ortelli y Pablo Rossi, quienes estaban presentes, no pudieron evitar esconder la risa ante la imitación. Sin vergüenza, Eduardo Feinmann siguió imitando a Majul mientras decía tembloroso: "¿Están seguros? ¿Estamos seguros?". Para finalizar, expresó: "¡Vamos viejo...!".

El recorte no tardó en hacerse viral en redes sociales. Si bien muchos usuarios de internet compartieron su risa ante este inesperado momento televisivo, otro sector cuestionó su accionar al burlarse de un colega reconocido.