Darío Barassi tuvo su momento de furia y advirtió a El Trece: "Me van a levantar"

El conductor se cruzó con una participante de 100 argentinos dicen y dejó una advertencia que preocupó a sus seguidores.

Darío Barassi sumó un nuevo episodio a los habituales cruces que mantiene con los participantes de 100 Argentinos Dicen. El conductor se enojó por la negativa de una concursante a mostrar su habilidad para el baile y la culpó de un posible levantamiento del ciclo por baja en el rating.

El momento se dio cuando Barassi se interesó en la vida de Guada, una participante del programa que se gana la vida como bailarina y que trabajó en un video junto a Jimena Barón. Al escuchar este dato, el humorista le pidió que baile frente a las cámaras de El Trece, pero la concursante no se animó. Luego de insistir, se dio por vencido y la culpó de una hipotética baja del rating.

"Chicos es el peor momento televisivo que generé en mi vida. Después un TikTok las pelotas, a partir de ahora me caes pésimo. Era un momento espectacular, mediamos bien, la gente empezaba a poner en Twitter 'no sabes lo que está pasando en lo de Barassi', la gente venía a ver lo que pasaba acá, era una garcha pero se quedaba. Por culpa tuya me van a levantar", lanzó Barassi.

Más allá del chiste, lo cierto es que Darío Barassi mira con preocupación los números del rating de cada día. La novela turca Züleyha, emitida por Telefe, gana en su franja horaria y deja a 100 argentinos dicen en un cómodo segundo lugar. Este miércoles 22 de junio, la serie extranjera consiguió promediar 10,1 puntos, mientras que el humorista quedó en 6,5.

Rating del miércoles 22 de junio

El rating de la mañana: Buen Telefe 2.8. Arriba Argentinos obtuvo 3.0. Buenos Días América 1.2. Tele 9 al amanecer 1.5. A la Barbarossa 4.9. Socios del Espectáculo 5.4. Buenos Días América Extra midió 2.2. Ariel en su salsa 7.2. Nosotros a la Mañana (El Trece) 4.3. Qué mañana con Cala! (El Nueve) obtuvo 1.6. Es por ahí 1.6. Mediodía Noticias 7.8. América Noticias Mediodía 1.6. El noticiero de la gente 9.8. Tele 9 al mediodía 2.6. Tele 9 central 3.1.

El rating de la tarde: Intrusos obtuvo 2.4. El show del problema 1.9. Momento D 5.2. Primera edición de Los 8 Escalones del Millón 8.3. Hercai 10.0. Züleyha 10.1. Todas las tardes 2.6. Soñar Contigo 9.0. Nuestro amor eterno 9.4. A la tarde 2.1. Super Super 1.6. Bienvenidos a Bordo 6.4. Cortá por Lozano 8.1. 100 Argentinos Dicen marcó 6.5 puntos.

El rating de la noche: El Primero de Nosotros 10.7. LAM obtuvo 2.8 puntos. La Voz Argentina promedió 17.5 pero cerca de las 23:08 tuvo picos de 20,1 puntos. El Hotel de los Famosos 10.0. Los 8 Escalones del Millón marcó 10.7. Fugitiva 11.8. Telefe Noticias 11.0. La Puta Ama obtuvo 1.5 puntos. ​La Hora Exacta 1.2. Bendita marcó 4.0. No es tan tarde, 5.0. Animales Sueltos 1.5. Telenoche, 7.4. Tele 9 al cierre, 0.8. América Noticias, 2.7.