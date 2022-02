Darío Barassi sufrió un insólito accidente: "Volví a nacer"

Darío Barassi sufrió un insólito accidente en un edificio y se encargó de demostrarlo en las redes sociales. "Hoy volví a nacer", se sinceró el conductor de El Trece.

Darío Barassi suele demostrar todo su histrionismo y su gracia en las redes sociales, además de la diversión en 100 argentinos dicen, el programa que conduce por El Trece. En esta oportunidad, el sanjuanino apeló a su cuenta oficial de Instagram (@dariobarassi) para dar a conocer el video del insólito accidente que le ocurrió en un edificio.

El actor sufrió una emergencia cuando el ascensor en el que se encontraba se atascó entre dos pisos y tuvieron que socorrerlo. Fiel a su estilo a pura risa, posteó la filmación del momento en el que le pasó esa situación y también el instante de la ayuda posterior que recibió.

El video del insólito accidente de Darío Barassi: "Volví a nacer"

En Instagram, el presentador de 38 años publicó el video de lo sucedido y solamente escribió: "Hoy volvi a nacer ajjajajajjajajajaj". Allí se puede apreciar cómo resultó rescatado por los trabajadores del lugar. La grabación muestra cómo el ascensor quedó entre dos pisos y, para sacar a la fuerza de ese sitio al conductor y a la persona que lo acompañaba, tuvieron que usar algunos bancos.

El líder de 100 argentinos dicen prefirió el humor para comentar lo ocurrido en dicha cuestión y dijo: "Lindo cierre de jornada, trancados en un ascensor... ¡Qué pajeros, por no bajar la escalera!". Además, exclamó "¡auxilio!".

Cuando el personal llegó al sitio para salvarlo, quien abre las puertas del elevador también los estaba grabando y el protagonista acotó irónicamente acerca de su exceso de peso: "Pero chicos, yo no sé si puedo salir rápido, no sé si me da el ancho...".

Como parte de otra de sus historias en Instagram, el presentador aclaró que había superado el mal momento y señaló: "Ya estoy en mi auto, estoy bien, pero el video de la salida es espectacular".

Darío Barassi volvió a hacer de las suyas en las redes sociales.

El posteo de Darío Barassi sobre lo que le pasó superó el millón de reproducciones unas pocas horas más tarde. Como era de esperarse, el mismo tuvo miles de Me Gusta y cientos de comentarios, entre los que se destacó el de Verónica "Vero" Lozano.

La conductora de Cortá por Lozano (Telefe), competidora directa de Barassi en la tele, se refirió en tono de broma al accidente que ella misma sufrió recientemente en Aspen (Estados Unidos) y escribió: "¡Basta de sacarme protagonismo!".