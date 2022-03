Darío Barassi se sinceró en 100 argentinos dicen: "No quiero seguir conduciendo"

El conductor confesó su deseo de dejar de conducir tras un episodio en su programa en El Trece.

Darío Barassi no tiene filtro a la hora de sincerarse o plantear sus reclamos en 100 argentinos dicen. Así le sucedió en la edición del viernes 25 de marzo, cuando deslizó su deseo de dejar de conducir el programa tras recibir un regalo de los participantes.

En medio del ciclo de entretenimiento que lidera, el conductor se acercó a una de las familias que participaron y recibió un obsequio que le hizo perder la cabeza: una caja con churros caseros. Luego de probar uno, Barassi no pudo ocultar su deseo de abandonar el programa y relajarse con el regalo recibido.

"Muy bueno. No quiero seguir conduciendo, quiero sentarme a relajar comiendo esto, ¿puedo? ¿No puedo sentarme a comer tranquilo?", preguntó Barassi a la producción, quien dio su negativa al pedido. De esta manera, al humorista no le quedó otra que continuar con el ciclo y dejar su regalo a quienes lo acompañan detrás de cámara.

Furioso reclamo de Darío Barassi a la producción de El Trece

En el inicio del programa del pasado martes 22 de marzo, Barassi abrió el exitoso ciclo sumamente enojado con los productores. "¿Sabés por qué estoy mal? 'Colo' (NdeR: a su productora), voy a mostrar material de redes y de contenido. Voy a mostrar a Gigi en las redes sociales. Esta (publicación) me hinchó mucho los huevos".

"¿Ven acá? Está todo el equipo (de producción) compartiendo un helado. Yo, en mi camarín y encerrado, con un ventilador que hace 'taca, taca, taca' y un jugo hecho por Barby, que fue su cumpleaños ayer. Te mando un beso, Barby. Sos la 1", manifestó el conductor, con mucha bronca. Y luego le pidió explicaciones a los integrantes de la producción: "Entonces, ¿somos equipo o no? Porque somos equipo cuando yo cumplo años... ¿Por qué carajo no me invitan?".

Finalmente, Barassi le hizo la cruz a Gigi -una de las productoras- por no haberlo invitado a la juntada de 100 argentinos dicen. "Ayer perdí mi embarazo. Hoy perdí mi corazón. Va a ser un programa de mierda hoy". Para dar por finalizado el asunto, le pidió a uno de sus colaboradores que le diera un "unfollow a Gigi". "No la quiero más en redes y que todo el mundo la deje de seguir en redes", sentenció.