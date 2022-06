Darío Barassi se indignó en 100 argentinos dicen: "No voy a hacer un programa así"

Darío Barassi no toleró un insólito comentario que hizo un participante de 100 argentinos dicen y lanzó un fuerte mensaje en plena transmisión de El Trece. El descargo del conductor.

Darío Barassi protagonizó una fuerte reacción en 100 argentinos dicen. En la edición del pasado martes 7 de junio, el conductor cruzó de manera picante a un participante del programa debido a la insólita respuesta que dio en la transmisión de El Trece.

Todo comenzó a partir de una pregunta que Barassi hizo en un desafío mano a mano. "Además de bebidas, ¿qué podés tomar?", consultó. "Mate", respondió una mujer. "Es una bebida el mate. Como que pensaste en contestar mal, ¿no? No, bicho, tiene que ser algo que no sea una bebida", le marcó el presentador, quien luego le cedió el turno a otro concursante.

Inmediatamente después, Mariano -el participante que esperaba responder- arriesgó y, con una pícara sonrisa de por medio, manifestó: "Cocaína". Darío se marchó del estudio y se escondió detrás de una escenografía. Sin poder creer lo que había respondido el hombre, expresó: "No, yo no voy a hacer un programa así. Mariano, yo no voy a hacer un programa así".

En tanto, se imaginó la posibilidad de que un niño del país haya visto dicho momento en TV: "Ahora hay un nene llamado Santiago en San Miguel de Tucumán preguntándole a su padre qué es lo que acaba de decir este forro al aire. Yo no voy a poner mi cara, yo no voy a poner mi cara en esto, Mariano...". Luego, y entre risas para evitar que siguiera el papelón, concluyó: "Sí, bebida es, aunque hay gente que lo diluye en agua... lo que dijo esta bestia...".

El calvario de Darío Barassi en 100 argentinos dicen

En la transmisión del pasado lunes 23 de mayo, Barassi inició el programa de una manera muy particular. A diferencia de lo que suele hacer en cada comienzo del ciclo, el sanjuanino se mostró con poca euforia y trató de esconderse en una de las columnas del estudio. Mientras tanto, los integrantes de la producción le gritaban "¡que salga, que salga!".

El presentador dio unos pasos hacia adelante y, al empezar a hablar, se le notó un radical cambio en su voz. Consciente de que se encontraba disfónico, explicó: "¿Vieron que ustedes están diciendo 'que salga'? Bueno, anoche salí. Te juro que me siento un adolescente. Me vi obligado. Era el día que recibía a los papis del colegio en casa. Y para no pagar nada, armé una situación en un bolichito".

"Fui con todos los papis y no tenía alternativa. Una cosa llevó a la otra, hay unos que son unos borrachos y tendrían que internarse... y me dejé llevar. Miré el reloj y eran las 4 de la mañana, yo estaba a los gritos", agregó Barassi, que se mostró con muchas dificultades para hablar.

Antes de presentar a las familias de 100 argentinos dicen, Darío le advirtió a los televidentes: "Hoy el programa va a ser así. Seguramente mañana también hasta que el señor grande se acostumbre a lo que está pasando. No lo puedo creer..." En tanto, aclaró qué es lo que deberá hacer para poder conducir: "Ya pedí el megáfono para poder dirigir. Todos se calman así que no me hagan gritar".