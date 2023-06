Daniel Vila apuró a Tinelli en América TV de la forma menos pensada: "Hay que preguntarle a él"

Daniel Vila habló sobre la puesta en marcha del Bailando en América TV, canal del cual es el presidente. El comentario que Marcelo Tinelli no se esperaba.

Daniel Vila dialogó telefónicamente con Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David en América TV. El dueño del canal habló en el marco del 30° aniversario de Diario Uno de Mendoza perteneciente al Grupo América, pero aprovechó para referirse a la incertidumbre por el inicio de Bailando por un sueño con Marcelo Tinelli a la cabeza.

"Estamos muy contentos con la llegada de Marcelo al canal", dijo Vila, quien además recordó la innumerable cantidad de veces que quisieron contratarlo mientras él estaba en El Trece. En ese momento, Pamela David le preguntó cuándo empieza el reality show y el dueño de América TV contestó sin problemas.

"Hay que preguntarle a Marcelo, no quiero faltarle el respeto en eso", sostuvo aún sin tener la fecha concreta del debut. Cabe recordar que Tinelli todavía no confirmó la totalidad de los participantes y hace pocas semanas comenzaron algunas de las grabaciones en el set que le alquiló a El Nueve.

Más adelante, se pusieron a hablar del rol de Daniel Vila no solo como presidente de América TV, sino también de Diario Uno, que celebra 30 años; y de Independiente Rivadavia de Mendoza, el club que milita la Primera B Nacional. "Es un momento único volver después de diez años", dijo.

Tinelli cambió de horario a un histórico programa para poner a Mariana Fabbiani

América TV sigue perdiendo figuras y afrontando fuertes cambios desde la llegada de Marcelo Tinelli a la gerencia artística: tras las salidas de Andrea Taboada y Estefi Berardi de LAM, se conoció que un histórico programa cambiará de horario en la grilla para poner el nuevo magazine de Mariana Fabbiani. La reacción ante el desajuste en la programación y el inesperado adiós de una figura muy querida en el canal.

Los cambios en el canal perjudican a Intrusos, histórico magazine de espectáculos actualmente conducido por Florencia de la V, dado que en pocos días debuta el nuevo programa de Mariana Fabbiani, DDM. Por esta razón, el show de espectáculos se adelantará una hora y empezará a las 12.30 horas, situación que pone en jaque a una de las figuras más queridas del equipo.

Una vez que se hizo público este cambio, Héctor Rossi -el histórico locutor de Intrusos- anunció en sus redes sociales que dejaría el programa después de dos décadas de trabajo: “Compañeros y amigos, en estos 20 años hemos compartido muchas carcajadas y risas, momentos inolvidables y siempre en el recuerdo aquellos que ya partieron y siempre son recordados por sus locuras”.

"Empiezo mi cuenta regresiva nuevamente en América TV. Con alegría por tener en lo personal, la certeza de la misión cumplida al haber vuelto y con la mirada hacia adelante, en estos días me despediré nuevamente de Intrusos. (Ya no digo para siempre porque comprobé que eso no existe y menos en este laburo). Con los cambios de horarios ya se me dificulta muchísimo cumplir y no quiero fallarme, ni fallarles a mis compañeros y menos a ustedes", cerró Héctor dando a entender que la variación de horarios contribuyó a su salida del programa.