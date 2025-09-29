La contundente opinión de Daniel Ambrosino sobre los Premio Martín Fierro.

La entrega de los Premios Martín Fierro 2025, que se celebrará este lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton Buenos Aires, llega cargada de polémicas y tensiones. A las quejas por las nominaciones y las recientes críticas de Marcelo Polino se sumó la voz de Daniel Ambrosino, quien no se guardó nada en diálogo con Puro Show (El Trece).

"No sé si va a ser una linda ceremonia, no soy adivino. No sé qué está planificando Telefe, lo que sí te puedo decir es que ya hay bastante ruido con los homenajes", disparó el periodista. Luego detalló los puntos que generan malestar en el ambiente: "El homenaje leyenda que le van a dar a Mirtha, el homenaje a la innovación para Susana, que creo que es por una nota que se hizo hace cinco años. Es un mimo de Telefe para Susana Giménez", sostuvo, dejando en claro que algunos reconocimientos no convencen a todos.

Además, Ambrosino respondió a los dichos de Marcelo Polino, quien sugirió un supuesto favoritismo de Telefe en las ternas. "Eso significa ensuciarnos a todos, porque las ternas salen de APTRA y eso lo dice un miembro de APTRA. Entonces yo digo que, si tiene una duda, lleve las pruebas, lo plantee en APTRA y después lo diga en los medios", expresó con firmeza.

A qué hora serán los Martín Fierro 2025

La gala se realizará este lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton Buenos Aires y será transmitida en vivo por Telefe. La previa comenzará a las 17 con la conducción de Pía Shaw y Sofi Martínez. A las 19 se desplegará la alfombra roja, con la llegada de los invitados y la presentación de los looks a cargo de Iván de Pineda, Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo, entre otros.

La entrega oficial de premios comenzará en horario central, mientras que Streams Telefe ofrecerá una transmisión exclusiva desde las 18 con Grego Rossello, Sofi Martínez y un gran equipo digital. Se espera que esta sea una de las transmisiones más vistas de la noche y, sin dudas, una de las más comentadas de la semana.

