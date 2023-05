Dani La Chepi reveló el calvario que vivió: "Mi cuerpo me pidió"

Dani "La Chepi" abrió su corazón y reveló el duro momento personal que está atravesando, en medio de su desaparición de las redes sociales.

Daniela "La Chepi" volvió a aparecer e hizo un llamativo descargo sobre su vida personal, tras haberse ausentado aprubtamente de las redes sociales. La influencer, quien solía compartir cada detalle de su día a día en su cuenta de Instagram, preocupó a todos sus fanáticos al desaparecer de un día para el otro. Ahora, "La Chepi" hizo un descargo para hacerles saber a sus seguidores el duro momento que está pasando.

Desde hace algunos días, Daniela dejó de subir cosas a su Instagram. Esto llamó mucho la atención de sus fans, ya que su trabajo y única fuente de ingresos es crear contenido en redes sociales. Finalmente, la influencer reapareció y explicó los motivos que la llevaron a alejarse de las redes.

“Me preguntaron bastante por Dani, a todos nos preguntan, porque ella desapareció un poco de las redes. Hace poco estuvo con Fernando Dente (en el ciclo Noche al Dente) e hicieron un muy lindo programa”, dijo Ángel de Brito en LAM (América TV). Y agregó que, tras haberse contactado con "La Chepi", obtuvo una respuesta.

“Le pregunté porque tengo buena onda y me dijo que estaba pasando un momento de estrés muy fuerte, que por eso había decidido desaparecer de las redes, que es su trabajo. Ella sube contenido y, tanto eso como el teatro, son sus fuentes de ingreso”, comentó el conductor. Acto seguido, leyó el mensaje que "La Chepi" le había enviado días atrás.

"Me dijo: ‘Me tomé unos días porque estoy liquidada. Me empecé a sentir mal y el cuerpo me pidió que parara, así que me estoy dando el tiempo para recuperarme con médicos, análisis. Hay varios temas personales que me superaron la cabeza. Un alto quilombo que ya pasará'”, sumó De Brito. Por último, concluyó que "La Chepi" "decidió correrse un poco de la exposición y el laburo para encontrar un poco de paz”.

Dani "La Chepi" se quebró al hablar sobre su hija

Durante aquella entrevista con Fer Dente, Dani "La Chepi" habló sobre Isabella, su hija de 9 años, y se conmovió al revelar lo mucho que su nacimiento le cambió la vida. "Yo quería ser mamá e Isa me encontró a mí. Cuando quedé embarazada, que yo pensé que no iba a pasar, porque la ginecóloga me había dicho que 9 de cada 10 embarazos se pierden... Pero se equivocó, al toque quedé embarazada, y a la semana de enterarse mi papá, le dio un ACV", relató la influencer. Y agregó que, por esta razón, no se pudieron conocer ni disfrutar, ya que su padre estaba en estado vegetativo.

En este sentido, agregó que su hija le salvó la vida, mientras estaba transitando el duelo por la enfermedad y la posterior muerte de su papá. "Sentí que me moría. Isa vino a levantar la familia, fue como 'acá vengo yo'. Yo creo que sin ella, y no me da vergüenza decirlo, yo no estaría acá hoy ni en ningún lado. Es mi motorcito. Por supuesto que yo soy mi propio motor, pero ella es esa sonrisa que dice 'dale, mami, dale, vamos, vos podés'", cerró.