La impensada confesión íntima de Dani La Chepi: "Hace dos años"

La famosa humorista habló a fondo de está temática y admitió que incluso la trató en terapia.

Dani "La Chepi" sorprendió al hacer una inesperada revelación intima y aseguró que incluso llegó a hablarlo con su terapeuta. La famosa humorista habló a fondo se su vida sexual y contó un detalle que sorprendió.

Como invitada a La Noche Al Dente, ciclo conducido por Fer Dente en América TV, la ex participante de Masterchef Celebrity hizo un repaso por su vida y contó detalles poco conocidos. En este marco confesó que lleva más de dos años sin mantener relaciones sexuales y siente que está "sobrevalorado".

Según confesó, desde que se separó de su última pareja, no volvió a conocer a nadie más y aseguró que se siente muy bien. Sin embargo, también admitió que está interesada en conocer gente nueva: "Me gustan muchas personas pero no me animo a dar el primer paso". A pesar de esto, "La Chepi", aseguró que ya se bajó una app de citas y que tiene intenciones de utilizarla.

En este mismo diálogo, la humorista y cantante aseguró que llegó a tratar este tema en terapia y llegó a la conclusión de que, para ella, "el sexo está sobrevalorado". Además, enfatizó en que cree que hay otras alternativas y que no se presiona para conseguir una nueva pareja.

El dramático descargo de Dani La Chepi sobre su salud: "Como el ojete"

Daniela "La Chei" Viaggiamari hizo un posteo en su cuenta de Instagram sobre los comentarios que recibe sobre su cuerpo y cuánto éstos la preocupan. La influencer reflexionó sobre los trastornos alimenticios y la dismorfia corporal, que afecta a miles de personas.

"‘Ojalá yo llegue a los 43 con ese lomo’ (mensajes de adolescentes que me siguen). Otros: ‘qué asco de flaca’. Este ‘lomo’ sufre de ansiedad y le cuesta alimentarse bien, por eso tengo ciertos inconvenientes. Estamos acostumbrados/as a entrar a las redes sociales y ver cuerpos que parecen perfectos, mujeres que dicen ‘aceptate como sos’ y no paran de usar filtros, casas que funcionan bien, personas tomando decisiones correctas, ‘padres presentes’ o familias perfectas que parecen no tener problemas", comenzó su descargo la exparticipante de Masterchef Celebrity.

"La Chepi" continuó indignada por lo que las redes sociales provocan en la gente y sumó: "Y vos del otro lado: ¡Qué suerte tienen! ¿Cómo hacen para ser tan felices? No todo lo que ves es real. Las redes sociales a veces te frustran, te hacen sentir que vos solo/a la pifiás, sufrís o tenes problemas. Este año yo lo empecé como el ojete. Tomé malas decisiones. Comparto las que elijo compartir porque algunas involucran a personas que elijo preservar".

"Por ejemplo: Tengo infectado el pezón de mi teta operada. En vez de ir al mastólogo enseguida, solo lo llamé cuando mi ginecóloga me dijo: ‘Si continúa andá a verlo’. En vez de ir a un podólogo cuando sentí dolor en las uñas, agarré el alicate. Cuando mi dermatólogo me dijo: ‘No te toques, andá a qué te lo haga un profesional’", sumó "La Chepi". Y cerró: "Ahora tengo las uñas que me hacen hablar seis idiomas cuando me las toco. El viernes tengo podólogo y me tendrán que anestesiar porque hice cagadas".