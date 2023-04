Dani La Chepi se quebró al hablar sobre su hija y su depresión: "Sin ella"

Daniela "La Chepi" abrió su corazón y contó cómo la llegada de su hija Isabella le salvó la vida, mientras transitaba un duro momento personal.

Daniela "La Chepi" se quebró al aire en La Noche al Dente (América TV) al hablar sobre su relación con su hija Isabella, de 9 años, quien llegó en el momento más difícil de su vida: justo después de que su padre tuviera un accidente cerebrovascular. La influencer relató su historia personal con lujo de detalles y confesó que esta pérdida le generó una depresión tan grande que, de no haber sido por su hija, probablemente ahora no estaría viva.

En varias ocasiones, "La Chepi" habló sobre lo especial que era su relación con su papá, quien murió en 2020, luego de nueve años postrado en una cama. Isabella, su primera y única hija, nació en medio de su enfermedad. Al escuchar su historia, Fer Dente, el conductor del ciclo, se emocionó profundamente.

"Isa llegó en un momento clave de tu vida, no?", le preguntó Dente. "Sí. Yo la busqué a Isa, yo quería ser mamá e Isa me encontró a mí. Cuando quedé embarazada, que yo pensé que no iba a pasar, porque la ginecóloga me había dicho que 9 de cada 10 embarazos se pierden... Pero se equivocó, al toque quedé embarazada, y a la semana de enterarse mi papá, le dio un ACV", comenzó "La Chepi". Por esta razón, explicó que no se pudieron conocer ni disfrutar, ya que su padre estaba en estado vegetativo.

Acto seguido, se quebró al confesar que la muerte de su padre le generó una enorme angustia que nunca podría haber superado sin la ayuda de su hija. "Sentí que me moría. Isa vino a levantar la familia, fue como 'acá vengo yo'. Yo creo que sin ella, y no me da vergüenza decirlo, yo no estaría acá hoy ni en ningún lado. Es mi motorcito. Por supuesto que yo soy mi propio motor, pero ella es esa sonrisa que dice 'dale, mami, dale, vamos, vos podés'", sumó.

"Es una nena muy feliz...", comentó Dante. La influencer asintió y contó cómo fue la conversación que tuvieron recientemente sobre la muerte. "El otro día me preguntó: 'Cuando vos no estés acá...'. Y le dije: 'Ay, Isa, ¡falta un montón para eso!'. Y me dice: '¿Cuándo?. Y le digo: 'Cuando vos tengas mi edad, recién ahí, capaz, capaz que yo no voy a estar?'. '¿Y qué querés que haga cuando vos no estés?', me preguntó. 'Que seas feliz. Es lo único que me interesa en esta vida, que seas feliz y que aprendas a disfrutar, algo que a mí me cuesta muchísimo'", relató "La Chepi". El conductor rompió en llanto y le respondió, con la voz quebrada: "Qué hermoso. Qué hermosa mamá que sos, Dani".

La confesión íntima de Dani "La Chepi": "Hace dos años"

En otro momento de la conversación, "La Chepi" confesó que no tiene relaciones hace más de dos años y que siente que está "sobrevalorado". "Me separé en febrero, hace dos años. Me gustan un montón de personas, pero no me animo a dar el primer paso", comenzó. Sin embargo, también confesó que está a punto de usar una aplicación de citas para conocer nuevas personas. "Estoy en otra, pero ahora sí estoy por bajarme una aplicación de citas. No la uso, pero la bajé", adelantó.