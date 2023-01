El dramático descargo de Dani La Chepi sobre su salud: "Como el ojete"

La actriz e influencer hizo un reflexivo posteo sobre la aceptación de los cuerpos. Dani la Chepi aludió a lo comentarios que recibe en sus publicaciones de redes.

Daniela "La Chepi" Viggiamari hizo un posteo en su cuenta de Instagram sobre los comentarios que recibe sobre su cuerpo y cuánto éstos la preocupan. La influencer reflexionó sobre los trastornos alimenticios y la dismorfia corporal, que afecta a miles de personas.

"‘Ojalá yo llegue a los 43 con ese lomo’ (mensajes de adolescentes que me siguen). Otros: ‘qué asco de flaca’. Este ‘lomo’ sufre de ansiedad y le cuesta alimentarse bien, por eso tengo ciertos inconvenientes. Estamos acostumbrados/as a entrar a las redes sociales y ver cuerpos que parecen perfectos, mujeres que dicen ‘aceptate como sos’ y no paran de usar filtros, casas que funcionan bien, personas tomando decisiones correctas, ‘padres presentes’ o familias perfectas que parecen no tener problemas", comenzó su descargo la exparticipante de MasterChef Celebrity.

"La Chepi" continuó indignada por lo que las redes sociales provocan en la gente y sumó: "Y vos del otro lado: ¡Qué suerte tienen! ¿Cómo hacen para ser tan felices? No todo lo que ves es real. Las redes sociales a veces te frustran, te hacen sentir que vos solo/a la pifiás, sufrís o tenes problemas. Este año yo lo empecé como el ojete. Tomé malas decisiones. Comparto las que elijo compartir porque algunas involucran a personas que elijo preservar".

"Por ejemplo: Tengo infectado el pezón de mi teta operada. En vez de ir al mastólogo enseguida, solo lo llamé cuando mi ginecóloga me dijo: ‘Si continúa andá a verlo’. En vez de ir a un podólogo cuando sentí dolor en las uñas, agarré el alicate. Cuando mi dermatólogo me dijo: ‘No te toques, andá a qué te lo haga un profesional’", sumó "La Chepi". Y cerró: "Ahora tengo las uñas que me hacen hablar seis idiomas cuando me las toco. El viernes tengo podólogo y me tendrán que anestesiar porque hice cagadas".

El fuerte descargo de "Dani La Chepi" sobre las adicciones

"Mi papá en muchas cosas fue un gran ejemplo, como en que las cosas se gana trabajando. Y en otras un muy mal ejemplo pero uno a tener en cuenta para no seguir son las adicciones, que yo al principio las tuve. Entré en el alcohol a lo loco, fue antes de tener a Isa, ella fue mi salvación", soltó la humorista en PH, Podemos Hablar. Y cerró: "Salí haciendo terapia, con psiquiatras y medicación. La pasé horible. Me he llegado a pelar tipo Natalie Portman, flashando que era Natalie, por chupar, por escabiar".