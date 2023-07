Dani La Chepi reapareció y reveló el calvario que vivió: "El cuerpo no te da más"

Dani "La Chepi" volvió a los medios tras el delicado momento de salud que atravesó y contó todo lo que vivió.

Dani "La Chepi" reapareció en los medios tras los problemas de salud que vivió durante los últimos meses y reveló detalles desconocidos sobre este mal momento que aún transita hasta el día de hoy. De un día para el otro, la influencer dejó de lado las redes sociales y las apariciones en televisión para enfocarse en su salud. Ahora que pasó un tiempo y comenzó un tratamiento, les contó a sus seguidores cómo había transitado este último tiempo.

"La Chepi" abrió su corazón y contó que, debido a un trastorno alimenticio que sufre, estuvo meses sin poder comer ni continuar con su vida diaria. Por esta razón, tomó la decisión de alejarse temporalmente de las redes, su única fuente de trabajo, para cuidar de su cuerpo y su mente. Ahora que se estabilizó un poco más, brindó una entrevista en LAM (América TV) en la que dio a conocer todo al respecto.

“En comparación a cómo estaba hace tres meses atrás siento que soy Messi, pero estoy a medio motor, despacito, con tratamiento y respetando mis tiempos, cosa que nunca hice en mi vida”, comenzó "La Chepi". Y agregó que "hay un momento en el que el cuerpo no te da más" y que, como sufre de anorexia nerviosa, de un día para el otro se le cerró el estómago y no podía comer.

"A mí me pegó por no comer y no me pude levantar de la cama, literalmente. Siempre digo que no tenés que tener miedo de pedir ayuda a profesionales, médicos, psiquiatras, tomar medicación...", continuó. Y concluyó con un esperanzador mensaje: “Si aprendí algo en este tiempo, es que ningún estado es permanente. Cuando te dicen ‘Detrás de toda esa oscuridad hay una luz’, sí la hay. No la ves, pero la hay”.

Dani "La Chepi" se quebró al hablar sobre su relación con su hija

Recientemente, Dani "La Chepi" estuvo en el programa de Fer Dente, Noche al Dente (América TV), y habló sobre su hija Isabella. "Isa llegó en un momento clave de tu vida, no?", le preguntó el conductor. "Sí. Yo la busqué a Isa, yo quería ser mamá e Isa me encontró a mí. Cuando quedé embarazada, que yo pensé que no iba a pasar, porque la ginecóloga me había dicho que 9 de cada 10 embarazos se pierden... Pero se equivocó, al toque quedé embarazada, y a la semana de enterarse mi papá, le dio un ACV", respondió la influencer.

Y agregó que la llegada de su hija fue lo único que la sostuvo durante ese oscuro momento de su vida. "Sentí que me moría. Isa vino a levantar la familia, fue como 'acá vengo yo'. Yo creo que sin ella, y no me da vergüenza decirlo, yo no estaría acá hoy ni en ningún lado. Es mi motorcito. Por supuesto que yo soy mi propio motor, pero ella es esa sonrisa que dice 'dale, mami, dale, vamos, vos podés'", cerró "La Chepi", emocionada.