Dalma Maradona reveló el verdadero motivo por el que no se habla con Taiana: "No lo es"

La hija mayor de Claudia Villafañe habló de su relación con la pareja de su madre. Dalma Maradona se pronunció en los medios después de las declaraciones de Jorge Taiana.

Dalma Maradona reaccionó en público a los dichos de Jorge Taiana sobre la relación que tiene con ella y con su hermana Gianinna. La actriz recibida en la UNA dio a conocer cómo es su vínculo con quien es pareja de Claudia Villafañe desde hace casi dos décadas.

"Estamos en pareja, se dijo toda esa cosa pero no hay nada cierto. Es única e inigualable esa mujer", enunció Taiana en diálogo con Teleshow en alusión a los rumores se separación de Villafañe. Y aseguró que no tiene relación con las hijas del 10: "Cada uno maneja su vida y sus relaciones como puede y como quiere. Y bueno, en mí se dio así y son cosas que suceden, reglas y acuerdos de pareja. Y lo transitamos muy bien".

Dalma Maradona habló con Intrusos sobre las declaraciones de Taiana y soltó: "No tengo mucho más para decir. Las cosas se dieron así y bue, ya está. Ahora es así y capaz en otro momento. Surgió así y es lo que es. Las charlas que tenemos con mi mamá son en privado y nada más. Si se da o no en algún momento, se verá. Esa es la realidad de ahora y después se verá. De las cosas privadas hacen un mundo y para nosotros no lo es".

Las emotivas palabras de Dalma Maradona a su padre

La celebridad de televisión expresó sentidas palabras al cielo cuando Diego Maradona falleció y publicó un posteo de Instagram que conmovió a todos sus seguidores. "Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no... ¡Porque sé que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! ¡Ya te extraño, pá! ¡Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos! ¡Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida! ¡Estoy destruida pero voy a salir adelante! Espérame ahí", escribió Dalma.

"Ya nos vamos a ver, mientras voy practicando ‘Y cómo es él’ para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos... Bueno... ¡vos en realidad cantando hermoso y yo a los gritos!", agregó. Y cerró: "¡Te amo, papá! Como me pediste siempre, voy a cuidar de la Jabru (por su mamá) y tu pompón preferido (su hermana Gianinna Maradona), ¡porque vos siempre dándome responsabilidades imposibles desde que tengo uso de razón!".