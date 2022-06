Cristian U reveló el lado oscuro de Gran Hermano y contó su calvario adentro de la casa

El ganador del reality contó por primera vez lo mal que la pasó adentro de la casa más famosa del país.

Cristian U se animó a revelar el mal momento que vivió dentro de la casa de Gran Hermano. El ganador de la emisión del reality de convivencia del 2011 aseguró que la producción eligió omitir ciertas situaciones que se vivían dentro de la casa más famosa del país. En medio de las dudas sobre la veracidad del episodio que vivió "Locho" en El Hotel de los Famosos, el dj se atrevió a exponer su experiencia.

El ganador de Gran Hermano 2011 estuvo invitado al programa Mañanísima, donde aseguró que la diferencia entre los dos realitys es que para el primero se hizo un casting donde se analizó a personalidades distintas, estilos de vida diferentes y eso lo hace más genuino. Pampito aprovechó que lo tenía a su lado para preguntarle si le cree a "Locho", sobre todo con respecto al episodio del ataque de pánico que sufrió en uno de los juegos. Cristian U aseguró: "Chicos a mí me agarraron como cinco ataques de pánico adentro de la casa, lo que pasa es que no se mostró".

Estefi Berardi le preguntó por qué no salieron al aire esas imágenes y Cristian U respondió: "No sé, creo que era muy fuerte, aparte yo soy tan nervioso, que mis ataques de pánico eran 'Ni te me acerques'". Con respecto a cómo lograban controlar la situación para darle seguridad, el dj reveló: "Había una chica que se llamaba Luz, una compañera mía que era la única que más o menos me hablaba y me bajaba. Pero cuando vos tenés la presión y sentís los golpes, te sentís un perrito que te están cascoteando, te sentís vulnerable".

Cristian U explicó cómo siente que nace el ataque de pánico: "Primero arranca por el tema de la respiración y en el medio del pecho sentís que te están clavando un puñal. A mí me pasaba que todos los que se me acercaban los quería matar a todos, como estás tan vulnerable, son justamente a los que vos ves que estás en guerra de juego, pero que no hay buena onda, no hay un abrazo sincero, una contención sincera. En ese momento vos decís '¿qué te acercas?' y no pensas, entonces yo los miraba con una cara que se alejaban, no sé qué flasheaba".

El mal momento de "Locho" al que se refirió Cristian U

"Locho" pidió la asistencia de un médico a los gritos cuando se vio en medio de un ataque de pánico apenas terminó uno de los desafíos de El Hotel de los Famosos. Martín Salwe reaccionó: "¿Qué te pasa, Locho? ¡Ayuden a Locho, por favor!". "El Chino" Leunis le pidió a los asistentes que intervengan: "Suban, chicos. Suban por favor. ¡Un médico!". Por su parte, una vez más tranquilo, el participante aclaró: "Entro en pánico por un montón de cosas. Primero por el estrés y por la angustia que estoy teniendo últimamente"