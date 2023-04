Crisis por bajo rating en El Trece: la drástica decisión de Suar sobre ATAV 2

El canal tomó una rotunda decisión sobre la segunda temporada de la ficción que estrenaron hace tan solo unas semanas atrás.

La crisis por el rating en El Trece parece no tener fin y, justo cuando lanzaron un programa que parecía bastante prometedor, las cifras rindieron a su favor. Se trata de ATAV 2, la segunda temporada de la ficción que se convirtió en un completo éxito en el 2019. Sin embargo, frente a los bajos números, la señal tomó una rotunda decisión.

En su primer día en competencia contra Masterchef Celebrity, la telenovela marcó un piso de entre 9.5 y 9.7 puntos, unos números que no lograron superar al reality de cocina pero que lograron posicionarlo. Sin embargo, en las jornadas siguientes, su piso empezó a bajar notoriamente hasta marcar solo 6 puntos. Ante esta situación, el canal de Adrián Suar tomó fuertes medidas al respecto.

Según trascendió, la señal decidió darle más tiempo en pantalla a Guido Kaczka con Los 8 Escalones de Millón y retrasar la telenovela media hora más. En un principio, el horario se corrió 15 minutos, de 22:15 a 22:30, pero al no haber dado frutos, decidieron empezar a emitirla a las 23 horas. De este modo, el ciclo de preguntas y respuestas, que es lo más visto del canal, tendrá más tiempo para subir las cifras de rating.

Filtran el mal momento de Adrián Suar en El Trece: "Preocupante"

Adrián Suar atraviesa una situación sumamente compleja. De acuerdo a lo que indicó Marina Calabró, panelista del programa radial Lanata Sin Filtro,el gerente de programación vive un mal momento al frente de El Trece, canal que viene de varias derrotas fuertes en la batalla por el rating con Telefe.

Teniendo en cuenta que Suar apostó fuerte a la producción de ATAV 2 (Argentina, Tierra de Amor y Venganza), que fue estrenada hace apenas una semana, Calabró indicó que la novela comenzó de mayor a menor, por lo que resulta una gran preocupación para las autoridades del canal del Grupo Clarín: "Todos los promedios fueron a la baja. En el promedio de la planilla daba 10, después fue 9.7, después 7.8 y luego este 7.5. O sea, fue a la baja durante toda la semana, y también los cuartos a la baja, que quizás es el dato más preocupante...".

En tanto, la panelista del programa conducido por Jorge Lanata analizó cómo se comporta la gente cuando ve la ficción de El Trece: "En el primer minuto de la novela, el público empieza a emigrar hacia Telefe y hacia el cable. En el segundo minuto hay una suerte de estampida. Le diría que todos los días fue más o menos igual, más o menos gente pero se dio el mismo fenómeno que estamos analizando".

De todas formas, Marina especificó que hay gente que, tras el final de cada episodio de la novela brasileña, Pantanal (Telefe), opta por emigrar a El Trece para ver ATAV 2. "El problema es que a los dos minutos apagan... no retiene esta audiencia que capta de la telenovela brasileña", planteó.

Finalmente, Calabró consideró por qué ATAV 2 no resultó exitosa en el rating de la TV argentina. "Mi sensación es que la temática es muy densa a cualquier hora, más a la hora del cierre del día, quizás lo último que ves antes de dormir", sostuvo. Y agregó: "En lo personal, yo prefiero alivianar. La verdad es que no está bien compensado en la novela lo luminoso y liviano, con lo más denso, profundo, de los años oscuros. Para hacerlo diario es como que me ahoga".