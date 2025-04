Crisis en El Nueve por la noticia que alteró a una de las figuras más queridas.

El Nueve recibió una dura noticia que perjudica a una de las figuras más queridas del canal y la pone en estado de alerta de cara a su futuro en el medio. Los números que preocupan y por qué la derrota del canal beneficia a América TV y a un "clásico" renovado.

La periodista y conductora Susana Roccasalvo recibió un trago amargo con los últimos números del rating de los fines de semana y su clásico Implacables, magazine que otrora fue muy rendidor para El Nueve, estaría atravesando algunas "turbulencias" ante la vuelta de Infama con la conducción de Marcela Tauro. Aunque en su primera emisión Infama perdió contra Implacables -el programa de espectáculos de Marcela Tauro promedió 1.1 puntos de rating contra 1.3 de Susana Roccasalvo en El Nueve- la tendencia de público le jugó una mala pasada a Roccasalvo el último fin de semana.

Según métricas de Kantar Ibope Media la segunda emisión de Infama fue diferente, ya que el ciclo de espectáculos de América TV logró imponerse frente a su rival casi desde que comenzó a las 18 horas hasta el final a las 19:45. Infama promedió 1.6, alcanzando picos de 2 puntos de rating, mientras que Implacables midió 1.4 de promedio, con picos de 1.8. El panel de Infama está conformado por Laura Ubfal, Karina Iavícoli y Gonzalo Sorbo.

Sorpresa en América TV por el esperado regreso de un clásico del humor: "Ya está"

América TV estaría cerca de implementar una estrategia para levantar los números de rating y podría volver un histórico programa de humor. Los detalles sobre la inminente decisión del canal en vistas de convertirse en una opción más competitiva en el aire.

En las últimas horas, la cuenta de Twitter @teleavisador anunció que el programa de informes de televisión y archivo Pasó en América podría ser levantado de la grilla de programación de América TV: "El levantamiento inminente es para Pasó en América, el programa de Tartu y Sabrina Rojas que terminaría a fines de abril en @AmericaTV".

Por otro lado, la cuenta reveló que la señal estaría por "revivir" un clásico del humor que ya fue un éxito y podría volver con una nueva temporada: "El canal ya está buscando alternativas para la franja. Una es la vuelta de Sin Codificar". Por el momento, ni "Tartu" o Sabrina Rojas se manifestaron sobre los rumores de fin de ciclo para el programa que va los fines de semana en el canal de aire.

La vuelta de Sin Codificar podría hacerse realidad ya que Yayo Guridi no tiene más contrato con el canal de stream Olga, por lo que podría ser atraído por América TV para revitalizar el ciclo histórico que condujo el periodista Diego Korol que juntó a muchos de los ex humoristas de la troupe de Marcelo Tinelli en VideoMatch. Hasta ahora, el canal no confirmó la vuelta del programa aunque suena como una apuesta segura para volver a aspirar al liderazgo del rating ante la competencia y darle una sorpresa a los televidentes, con una vuelta esperada.