Coti Sorokin fue humillado tras cortar con Cande Tinelli: "Es un negador"

Coti Sorokin asegura que se reconcilió con Candelaria Tinelli pero la diseñadora dice que no es cierto.

Candelaria Tinelli confirmó su separación de Coti Sorokin, con quien llevaba dos años en pareja, pero el músico lo negó rotundamente e incluso aseguró que se reconciliaron. Es por esto que muchos seguidores de la pareja se preguntan quién de los dos estará diciendo la verdad.

Según la hija de Marcelo Tinelli, están separados definitivamente. Sin embargo, la panelista Fernanda Iglesias contó en LAM (América TV) que el cantante negó esta versión y le aseguró que habían vuelto. "Coti me mandó un mensaje, y me dijo que se había reconciliado con Lelé y se amaban", anunció la periodista.

Yanina Latorre, por su parte, se comunicó con la diseñadora, quien le dijo: "No me reconcilié, lo vi post viaje pero eso no es reconciliación". Además, Latorre explicó que Cande "sigue viviendo con su papá y está terminando de mudarse a un departamento nuevo".

En este sentido, la "angelita" destacó que Sorokin está negando la realidad y que el motivo de su ruptura fue que le hacía muchas escenas de celos a la influencer. "Se separaron porque él es infumable, tóxico y celoso. Aparte ella lo dejó mientras él estaba en Madrid, se llevó las valijas de la casa, porque él es negador y no entendía la ruptura", sostuvo la panelista.

"Viste que al principio es todo muy idílico, pero cuando empezás a ceder... ¡Y tiene un ego! Y tengo más cosas que me las voy a reservar, por ahora", sumó Yanina. Sin embargo, señaló que Coti "no es maltratador" ni mala persona, sino que "es celoso, controlador e intenso" y que incluso le molestaba que Cande organizara planes con sus amigas, razón por la cual terminaron.

Los llamativos posteos de Coti Sorokin tras su ruptura con Cande Tinelli

Recientemente, Coti Sorokin publicó en sus historias de Instagram un fragmento de su canción Te Quise Tanto, que escribió junto a "Marciano" Cantero. Si bien luego explicó que no era una indirecta para Candelaria, sino que la compartió en honor al músico tras su fallecimiento, muchos de sus seguidores no le creyeron.

"Cuánta poesía que escribían nuestros cuerpos, quien la escribirá si vos ya no estás. La casa está vacía como hoy está mi vida. Sabés que no estoy feliz porque sé que te perdí. Es que nunca imaginé lo que había en tus ojos, ya no brillaban por mí", escribió Sorokin.

"Qué hago yo aquí diciéndote que no puedo olvidarte, que te extraño a cada instante, que te di algo bueno y lo dejaste morir. Lo dejaste morir en cada esquina, cada calle. Siempre estás ahí, no te dejo ir, sé que nunca nadie podrá conocerme tanto como vos a mí, como yo a ti", cerró.