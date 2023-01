Coti Romero frenó en seco a Laura Ubfal en Gran Hermano: "Dejame hablar"

Coti Romero tuvo un tenso cruce con Laura Ubfal al aire en el debate de Gran Hermano.

Coti Romero, la reciente eliminada de Gran Hermano 2022 (Telefe), mantuvo un tenso ida y vuelta con Laura Ubfal, una de las panelistas del debate, mientras discutían sobre su desempeño en el reality.

Ubfal es conocida por el público de Gran Hermano por sus reiteradas interrupciones a la hora de entrevistar a los miembros de la casa que quedan eliminados. Fiel a su carácter, Coti no toleró esta actitud y le puso un freno en vivo.

Todo comenzó cuando la panelista acusó a Coti de haber representado "lo peor de las mujeres" debido a sus actitudes, a sus celos y a las traiciones que les hizo a sus compañeras. "¿Sabés qué pasa, Coti? Tenés 20 años y no tenés una formación que te haga entender ciertas situaciones, sos chiquita. Para mí, en la casa, y espero que cambies porque sos muy chica, representaste a lo peor de las mujeres. Cuando yo dije 'celosa, envidiosa, falsa', representaste todo eso feo de las mujeres", le señaló.

"A ver, hay que estar ahí, eh. Hay que estar adentro de la casa. No podés decir una cosa de repente cuando vos no estuviste, primero eso. No me di cuenta y pido disculpas si es que se vio de esta manera, pero yo siento que lo que vine a hacer a esta casa fue a jugar. Yo jugué", se justificó Coti.

"No, pero los caprichos...", la interrumpió Ubfal. "Yo te dejé hablar a vos, así que dejame hablar a mí. No, no son caprichos", le remarcó la exparticipante. Acto seguido, se armó un griterío tan grande en el set que Santiago del Moro intervino y le dio la palabra a Coti para que terminara de hablar.

Sobre el tema de la edad, la joven opinó que el desempeño en Gran Hermano no pasa por la edad que tienen los participantes, sino por las experiencias que cada uno tuvo. "Yo viví menos que 'Alfa', pero en algunas cosas quizás él tenga más experiencia pero yo teniendo 20 años sabía separar las cosas entre jugador y persona. Y la persona que era dentro de la casa no es quién soy afuera", concluyó. Miles de usuarios en las redes sociales felicitaron a la joven por haberle callado la boca a la panelista, mientras muchos otros festejaron su salida de la casa.

Laura Ubfal volvió a apuntar contra Coti Romero tras su salida de Gran Hermano

Al día siguiente, Laura Ubfal volvió a hablar sobre la salida de Coti Romero y dijo estar "muy contenta". “Como bien dijo Gastón (Trezeguet), hay otras reglas en este juego. Cuando fue la edición de Cristian U, era ‘grupos sociales’. Hoy en día, la lucha es individual”, sostuvo la panelista en diálogo con Intrusos (América TV).

En este sentido, sostuvo que hoy en día “la sociedad está muy individualista, cada uno lucha por sí mismo y no le importa nada el de al lado". "Lo que pasa en la sociedad, pasa en Gran Hermano. Pero dentro de esta historia, estoy muy preocupada, cada vez más, por lo que pasa con las mujeres”, observó. Y apuntó directamente contra Coti: "El personaje que se vio de ella en la casa es de lo peor de las mujeres: celosa, caprichosa, envidiosa, traidora, falsa. Todo malo”.