Coti Romero acorraló a Tomás Holder y lo expuso en TV: "Con toda sinceridad"

Los exparticipantes de Gran Hermano vivieron un tenso momento en televisión.

Tomás Holder y Coti Romero protagonizaron un tenso momento en televisión. Los dos exparticipantes de Gran Hermano compartieron nuevamente un espacio en la pantalla chica, pero la correntina acorraló a su compañero y le hizo una incómoda pregunta.

A semanas de que se filtrara el video íntimo de Holder sin su consentimiento, Romero volvió a referirse al tema y le hizo una pregunta bastante fuera de lugar a su excompañero de reality. La situación se dio en Desayuno Americano, ciclo conducido por Pamela David en la pantalla de América TV, en donde los dos fueron invitados para hablar de sus nuevas propuestas laborales.

En medio de las entrevistas que brindaban, Romero fue al hueso e hizo una pregunta particular a Holder. "Tomás, con toda la sinceridad del mundo, ¿el video que se vio en redes lo filtraste vos o la persona con la que estuviste?", lanzó la correntina a modo de "estreno" del rol de panelista que ocupará próximamente en LAM.

Sin embargo, lejos de ofenderse, Holder contestó con sinceridad: "Yo no lo filtré. No, no, no". "Me molestó porque dicen que yo busco fama, pero yo salgo a la calle y me conoce toda la Argentina así que la fama no la necesito. Ella salió beneficiada. Yo no lo filtré. Fue ella", profundizó.

La exnovia de Tomás Holder reveló el calvario que vivió: "Aguanté un infierno"

La expareja de Tomás Holder, Paula Balbi, abrió su corazón y habló sobre la tormentosa relación que vivió con el exparticipante de Gran Hermano (Telefe), de quien se separó en diciembre de 2022. En su descargo, la joven aseguró que el vínculo se volvió "tóxico", especialmente hacia el final de su relación, cuando Holder salió del reality y su alto nivel de exposición lo empeoró todo.

El ex "hermanito" estuvo en el centro de la polémica por su video íntimo que se habría filtrado si su consentimiento, en el que aparece teniendo intimidad junto a la influencer Agustina "La Tana". Ahora, las declaraciones de Paula sobre su relación volvieron a desatar una fuerte polémica en las redes sociales.

La joven conversó con Juan Etchegoyen en Mitre Live y contó que su relación "se tornó muy fea" con el correr del tiempo. "Al principio estaba en una situación muy vulnerable y al final la pasé mal. Me terminé alejando de mis amigos y no salía, dejé de hacer cosas por los demás, hasta que pude hacer el click y salir de ahí porque no me estaba haciendo bien", comenzó Balbi.

Y agregó que Holder "fue violento de manera verbal y eso, a veces, duele más que lo físico". Por esta razón, Paula terminó muy afectada psicológicamente. "De la cabeza yo estaba re mal. La pasé mal, me hacía la cabeza por todo y no podía dormir. Fue duro y un calvario", confesó. Lo peor ocurrió desde octubre a diciembre, cuando Holder salió de la casa y se enfrentó a las duras consecuencias de la exposición mediática.

"A él le afectó Gran Hermano y salir primero. Había vuelto a Rosario apenas salió, estaba agotado de los medios y nos afectó a nivel pareja por eso decidimos terminar. Los primeros días de diciembre nos separamos, aguanté tres meses un infierno", continuó la modelo.

La gota que rebalsó el vaso fue cuando Paula notó que se estaba alejando de sus amigas y de su familia. "Él siempre me encerraba en su círculo para que no vea a nadie, siempre era estar juntos y encerramos. El narcisista se maneja así, yo nunca había hablado de la separación porque quería mantener el perfil bajo", cerró la joven.