Coti no lo sabe pero ya tiene una propuesta fuera de Gran Hermano: "Estoy esperando"

Nito Artaza vio potencial en Coti, de Gran Hermano, y está esperando a que salga de la casa para proponerle un proyecto.

Nito Artaza, actor y productor teatral, reveló que está esperando a que Coti Romero salga de la casa de Gran Hermano (Telefe) para hacerle una propuesta: meterla en el mundo de la actuación.

Coti se convirtió en uno de los personajes más queridos por el público debido a su carisma y a las estrategias que hace para ganar. Es por esto que Nito vio en la joven correntina un potencial muy interesante para la actuación.

El productor conversó con Intrusos (América TV) y opinó que los jóvenes que se presentan a Gran Hermano "se ilusionan con ser muy famosos" una vez que salen de la casa, pero que no todos lo logran. Fue entonces cuando destacó que Coti es una de las pocas excepciones que hay: "Y bueno, para algún producto simpático, por ejemplo, yo la veo a la correntina. Se puede sacar para comedia, teatro, tiene mucha impronta".

"¿Estás esperando para llamarla?", le preguntó el movilero. "¡Sí, estoy esperando para llamarla!", respondió el productor. "Si sale antes de que vos estrenes en Mar del Plata, ¿te la llevas a la correntina?", indagó el periodista. "Por supuesto que si, ya la estoy invitando a que venga, porque tengo la presentación de diferentes regiones y ella podría hacerlo. Me encantaría, es una chica divina que tiene ángel", concluyó.

Quién es Coti, la participante de Gran Hermano que es furor

Coti tiene 20 años, es oriunda de Corrientes, estudia kinesiología y la religión es uno de los pilares más importantes de su vida. "Me hice este tatuaje en la mano porque una vez, cuando tenía muchos problemas, Dios me habló y me dijo que yo era especial", había contado en su presentación.

En reiteradas ocasiones, se la vio rezando y pidiéndole a Dios que se vayan los participantes de la casa que ella quería y terminó sucediendo. Con su tonada correntina, sus estrategias malvadas y su famosa frase "quiero que se vacha", Coti se convirtió en uno de los personajes más simpáticos de la casa.

“Nosotros estamos hinchados de orgullo. Constanza es traviesa, ella antes de entrar se vio todos los Gran Hermano, hizo la tarea, y es muy inteligente. ¡Así que no sé con qué se puede salir!", contaron los padres de la joven, en diálogo con Georgina Barbarossa.