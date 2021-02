Arrancó "Corte y confección" y María Fernanda Callejón fue la primera famosa en llorar.

En una carrera para adueñarse del rating, El Trece arrancó las emisiones de un nuevo ciclo de "Corte y confección" con participantes famosos. Y María Fernanda Callejón protagonizó el primer momento nostálgico en el reality de costura conducido por Andrea Politti, cuando se quebró en un llanto desconsolado al recordar a su madre. "Soy hija de una modista", expresó sollozando.

Al principio del programa, Andrea Politti presentó a los participantes y cuando llegó el turno de Callejón, la actriz entró sonriendo y al llegar a la tarima se agachó y golpeó el suelo a modo de cábala, como suelen hacer los jugadores de fútbol antes de arrancar un partido. Rápidamente se quebró al rememorar su relación con el mundo de la moda: “Voy a decir una frase que de chica me costaba: soy hija de una modista. Me emociona mucho, porque me crié debajo de una máquina de coser, aunque no significa que sea una experta”.

"Me moviliza mucho la historia de mi madre. Comí hasta los 14 años de esa profesión y oficio que amo y que hoy reivindico, a las modistas porque es un arte maravilloso. Ojalá pueda aprender (durante este programa) y ser el uno por ciento de lo que fue mi mamá. La quiero homenajear a ella y a través de ella, a todas las que quieren aprender ese oficio”, confesó emocionada.

Cuando Politti le pidió que se acercara a su mesa de trabajo, la actriz colocó una fotografía de su mamá. “¡Vamos gringa!, mi vieja tana”, gritó la actriz al mirar el retrato. Además de Callejón las celebrities que participan del reality son Nora Cárpena, Aníbal Pachano, Pachu Peña, Adriana Salgueiro, Miriam Lanzoni, Bicho Gómez, Anita Martínez, Tucu López, Pachu Peña, Mario Guerci, Barbie Vélez y Ximena Capristo.

El jurado de "Corte y confección" está conformado nuevamente por Verónica De La Canal, Benito Fernández y Fabián Zitta, mientras que la mediática Matilda Blanco repetirá su rol como jefa del taller.

¿Cómo le fue en cuanto a rating? Arrancó en 6,9 puntos y a la mitad alcanzó los 8,9, su número promedio. El punto de mayor audiencia lo consiguió cuando en la vereda de enfrente estaban pasando "Zuleyha". En ese momento, "Corte y confección" tocó los 9,7 puntos.