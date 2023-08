Contundente descargo de Sabrina Rojas contra El Tucu: "No doy más"

La actriz hizo un descargo tras los rumores que persiguieron su separación y posterior reconciliación del locutor tucumano.

Sabrina Rojas se hartó y lanzó una contundente declaración sobre Luis "El Tucu" López. La actriz se reconcilió con el locutor después de algunos meses separados y reveló bajo qué términos decidió retomar el vínculo tras las cientos de especulaciones al respecto.

En diálogo con Intrusos, ciclo que conduce Flor de la V por América TV, Rojas habló de su relación pero reveló la forma en que ahora quiere exponer públicamente su vínculo. Cabe destacar que, cuando la pareja decidió separarse en primera instancia, se corrieron fuertes rumores de infidelidad que nunca fueron confirmados. Ante esto, la actriz tomó una tajante decisión.

"Estamos bien hace un tiempo largo. A veces, cuando suceden cosas, yo aprendí a tomar distancia, que cada uno se arregle su problema. No doy más la cara por nadie", empezó por revelar Sabrina. Luego, añadió, contundente: "Eso es lo que aprendí en este tiempo. En otro momento, tal vez hubiese salido yo a hablar y contar y justificar. Pero aprendí que no, a tomar distancia de lo que no me sucede a mí sino al otro y cuando todo se arregle empezamos de nuevo".

Sabrina Rojas se destapó y reveló la verdad sobre su ruptura con El Tucu López: "Soy sincera"

Sabrina Rojas rompió el silencio en relación a su vínculo con Luis "El Tucu" López, después de su ruptura. La modelo y actriz dialogó con Fernando Dente y dio a conocer cuál es la dinámica en su amorío con López, en medio de un sinfín de especulaciones por parte de la prensa y de los usuarios de redes.

Rojas y López comenzaron a salir en agosto del 2021, cuando ambos aseguraron que se trataba de una relación laxa y sin compromisos ya que se estaba conociendo. Con el correr de los meses, la pareja comenzó a mostrarse más sólida y el conductor de televisión y radio se involucró con los hijos de Rojas producto de su matrimonio con Luciano Castro, Fausto y Esperanza. Hace algunas semanas se conoció que la estrella de la obra teatral Desnudos y el presentador de Es por ahí se habían distanciado y en la prensa se especuló con las diferencias en sus estilos de vida: él no tiene hijos y vive solo, mientras ella vive con sus dos hijos, cuya tenencia comparte con Castro.

"A veces parece que me hago la misteriosa, pero te soy sincera: no puedo decir que me reconcilié porque tampoco sucedió. Estamos en una cosa muy de probar. Vamos y venimos. Si yo digo ‘me reconcilié’ y en dos semanas me separo, no puedo estar diciendo ‘me separé’, entonces es mejor guardarse y ver qué pasa", señaló Rojas en el ciclo de las noches de América TV. Además, la actriz aseguró que los rumores que instalaron algunos periodistas de espectáculos eran ciertos: "Yo tengo horarios muy distintos a los de él, dinámicas muy distintas, y eso nos está costando mucho que encaje. Él no tiene hijos y yo sí, me levanto muy temprano y me acuesto muy temprano. Soy de necesitar horarios porque pienso en mis hijos y en mí, y el Tucu, que vive solo con su perro tiene otra dinámica, entonces a veces nos está costando".