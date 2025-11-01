EN VIVO
Televisión

Cómo será el nuevo programa que Moria Casán conducirá en El Trece: todos los detalles

Así será el nuevo programa de Moria Casán en El Trece, que se estrenará el próximo lunes 10 de noviembre.

01 de noviembre, 2025 | 15.28

Moria Casán tendrá un nuevo programa en El Trece llamado La Mañana con MoriaLa diva, conocida por su "lengua karateka" y su estilo único, confirmó su regreso a la pantalla chica con un nuevo magazine que la tendrá al frente en la conducción. 

Se trata de un ciclo que va a combinar humor, entretenimiento y temas de actualidad. Se tocarán tanto temas de política y sociedad como de salud, curiosidades, espectáculos, entre otros, para informar y divertir al público al mismo tiempo. El estreno está previsto para el próximo lunes 10 de noviembre.

El panel va a estar integrado por Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Cinthia Fernández, Gustavo Méndez, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Valentina Salezzi, Mercedes Ninci y el Dr. Guillermo Capuya. Cada uno le aportará su propia impronta a las diferentes secciones del programa.

El nuevo programa de Moria Casán en El Trece: las secciones del magazine

Entre las secciones destacadas estarán las siguientes:

  • “¿What pass papi?”, una sección en la que Moria resumirá las tres noticias más relevantes del día.

  • “El móvil de Moria”, un recorrido por barrios de Argentina para escuchar historias de las personas.

  • “La noticia más picante del día”, una sección dedicada a los escándalos de la farándula.

  • “¿Quiénes son?”, un segmento de enigmáticos.

  • “Si querés llorar, llorá”, una sección en la que los televidentes podrán contar sus problemas y recibir consejos de Moria.

  • “La entrevista mañanera con Moria”, con reportajes a figuras de la vida pública.

  • Una sección a cargo de Guillermo Capuya y Valentina Salezzi, sobre salud y hábitos saluadbles.

Qué dijo Moria Casán sobre el estreno de su nuevo programa

En diálogo con TN Show, Moria contó muy entusiasmada por el nuevo proyecto: “Obvio, yo penetro, yo atravieso. Vamos a estar ahí con toda la gente que nos está esperando con placer".

Además, agregó: “Yo me llevo muy bien con la tele, me llevo bien con el escenario y con mi impronta, mi personalidad, con todos los horarios y la mañana como es algo nuevo va a ser glorioso porque voy a atravesarla, a descubrirla, explorarla y a manifestarla".

Por último, "La One" cerró: “No tengo una frase icónica para este nuevo programa, todas mis frases sirven para algo nuevo en mi vida. Además, soy virgen del nuevo programa. Me desvirgó Canal 13”.

