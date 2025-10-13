Una figura de El Trece anunció que trabajará con Moria Casán: "No lo puedo creer"

Una figura de El Trece anunció que trabajará con Moria Casan: "No lo puedo creer".

Una figura de El Trece anunció que formará parte del nuevo programa de Moria Casán, que está previsto que se estrene por esa señal en noviembre. Quién hizo el anuncio.

Se trata de la periodista Nazarena Di Serio, quien actualmente ya trabaja en el canal. La noticia la contó el domingo al mediodía en Almorzando con Juana, el programa conducido por Juana Viale, nieta de Mirtha Legrand.

Luego, la periodista contó: "Estoy en Mediodía Noticias y también haciendo streaming con Diego Leuco en Resumido". Además, señaló que "cuando llegó esta oportunidad, justo había agarrado otro streaming", pero lo tuvo que "dejar para empezar este programa nuevo". "Está buenísimo, es la one. No lo puedo creer. Tengo muchas ganas de aprender, de estar al lado de ella", agregó.

"El programa va a estar apuntado a la actualidad. Es de 9 a 11 hs. Va a haber un panel bastante grande, es un magazine. Voy a aprender un montón al lado de Moria", continuó y agregó: "Siempre soñé con trabajar en El Trece. Arranqué a estudiar locución y le mandé mensajes a todo el mundo. De chiquita jugaba con la actuación y me presentaba a los castings, pero llegó un momento que mi familia no tenía plata para ir a todos".

Cuándo comienza el programa de Moria Casán

Está previsto que el programa de Moria Casán comience el lunes 10 de noviembre y que salga al aire de lunes a viernes entre las 9 y las 11. "Me están dando el pésame porque voy a trabajar a la mañana. Todo el mundo me llama. A mí me llamaron de canal Trece y me dijeron que querían que tenga la mañana y dije que sí, porque soy virgen de la mañana y quiero que el canal me desvirgue", expresó Moria Casán a Intrusos.