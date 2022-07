Cómo fue el momento exacto en que Alex Caniggia se enteró que ganó El hotel de los famosos

Alex Caniggia se transformó en el primer ganador de El hotel de los famosos y lo festejó con todo.

Alex Caniggia se convirtió en el gran ganador de la primera edición de El hotel de los famosos y su representante compartió la grabación del momento preciso en el que el mediático se enteró de su triunfo. Por quiénes estaba acompañado el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis en la noche del lunes cuando se supo quién era el primer campeón del popular reality de El Trece.

Después de más de tres meses de competencia en El hotel de los famosos, el lunes se emitió la gran final entre Martín Salwe y Alex Caniggia. Este último se alzó con el premio de 10 millones de pesos, pero pese a que la definición estaba grabada, recién se enteró de su triunfo al mismo tiempo que los espectadores.

Es que para que no se filtrara el ganador, la producción de El hotel de los famosos decidió grabar dos finales diferentes, una que dio como vencedor a Salwe y otra a Caniggia. "El Emperador" vio la definición junto a su novia Melody Luz, su hermana Charlotte y Fabián Esperón, su manager, quien grabó el momento preciso en el que Pampita y Chino Leunis anunciaban que el ganador de la primera edición del reality de El Trece era nada menos que Alex.

Feliz y a los gritos, Alex festejó besando a Melody Luz, a quien conoció durante la competencia de El Trece, y levantando en brazos a Charlotte. "Vamos campeón, lo logramos", felicitó Fabián Esperón a su representado mientras se seguían escuchando alaridos de felicidad. Además, brindaron con espumante por la noticia tan esperada, después de más de tres meses de encierro, desafíos, golpes, escándalos y amor.

Qué hará Alex Caniggia con el premio de 10 millones de pesos

"Para mi estar acá significó paciencia, amor y nostalgia. Fueron muchos meses y me ayudó a conocer muchas personas. Lo mejor con todo gente", expresó Alex unos minutos antes de la victoria. Después de haberse consagrado como ganador, se emocionó y festejó su triunfo con euforia.

"Tengo mucha alegría. Tantos días, semanas y meses... Fue una experiencia única que siempre va a quedar en mi corazón. Este reality, me cambió la vida, es el primer reality que gano. ¡Al fin! ¡La puta madre! No ganaba ni un reality, man", dijo el influencer a los gritos. Y dijo tener muy en claro en qué quiere usar ese dinero: "Todo me lo voy a gastar todo. ¡Me llevé los 10 palos! Ahora me voy al cajero. ¡Voy a gastar en viajes!".