Claudia Villafañe amenazó a Denise Dumas con llevarla a la Justicia

Claudia Villafañe considera iniciar acciones legales contra Denise Dumas: qué pasó,

Claudia Villafañe estuvo en boca de varios periodistas de espectáculos tras los rumores del supuesto casamiento entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. Es por esto que tanto ella como su hija sufrieron las consecuencias de ser figuras mediáticas, especialmente después de los dichos de Denise Dumas.

De acuerdo con la exesposa de Diego Maradona, Dumas difundió información falsa sobre ella y le atribuyó unas palabras que ella jamás había pronunciado sobre los rumores de casamiento de Gianinna. Fue tal la indignación de Claudia que incluso la amenazó con presentar una queja formal ante la Justicia.

Todo comenzó cuando Dumas contó en Flor de Equipo que había hablado con Claudia sobre la boda de su hija. “Párenme todo un segundo porque hablamos con Claudia Villafañe. Tengo un mensaje suyo que en realidad es bastante polémico. En serio, porque le preguntamos y muy amablemente contestó. Dijo algo que, la verdad, a mí me sorprende un montón”, había anunciado la periodista.

Según Dumas, Villafañe le dijo: “No me hablo con Gianinna, no tengo idea si se casa o no con Osvaldo”. “Yo tenía la misma información de que Claudia no estaba muy conforme con esta relación. Es lógico para una mamá cuando ve una persona como Osvaldo, que no tiene contacto con sus hijos ni se hizo cargo con sus ex parejas”, cerró Denise.

Cuando Claudia fue consultada al respecto por Clarín, desmintió toda esta información y expresó: “Yo no le mande nada a nadie. Le pedí a Denise que desmintiera eso. Si no le mando carta documento”. Y sobre Gianinna y Osvaldo, apenas señaló que su relación está bien en este momento.

La situación sentimental de Claudia Villafañe

Recientemente, también se rumoreó que Villafañe estaba atravesando una crisis con Jorge Taiana. Estas versiones salieron a la luz a raíz de una misteriosa frase que Jorge publicó en su cuenta de Instagram: “No te molestes con el pozo que está seco porque no te da agua, mejor preguntate por qué tú sigues insistiendo en sacar agua donde ya ha quedado claro que no puedes encontrarla”.

Al ser consultada al respecto, Claudia aseguró que su relación está bien y que esa frase no estaba dirigida a ella. “Me dijo que era otra persona. Te ponés a buscar esa frase y para alguien es. Es raro. No es de poner estas cosas, para mi algún quilombo hubo o quizás estén separados y no lo quieren decir”, opino el conductor Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana (LAM).