Cinthia Fernández y Morena Rial denunciaron al youtuber Matías Bottero: "Es un asco"

Cinthia Fernández y Morena Rial denunciaron al youtuber Matías Bottero luego de un video en el que destrozó a ambas y se burló de ellas.

Cinthia Fernández y Morena Rial denunciaron a Matías Bottero, el youtuber que las destrozó a través de un video en su perfil oficial. En su informe habitual denominado "La basura semanal" sobre lo que ocurre en la farándula argentina, y fundamentalmente en la televisión, el joven las denigró y ahora las mediáticas se tomaron revancha.

En la primera instancia, el streamer destrozó a la panelista de LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece): "Ahora ya no es una figura televisiva mostrando el c..., es una candidata a diputada... Que la banco porque tiene un lindo c..., limpito", opinó irónicamente en referencia a la precandidatura a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por parte de la modelo de 32 años por el partido Unite, el mismo en el que su colega Amalia Granata ya consiguió una banca en 2019 en Santa Fe.

"Dicen que Cinthia es muy buena diputada, pero sólo por las dos sílabas del medio. Igual, estaría bueno que sesionara desnuda, así por vez primera en la Cámara de Diputados alguien se muestra tal cual es", la destrozó Matías Bottero.

Por si fuese poco, el joven de 25 años comparó a Cinthia Fernández con Martín Cirio, youtuber argentino acusado por pedofilia, y cuando vio una de las historias de ella en Instagram (@cinthia_fernandez_) oliendo los pies de una de sus hijas aseguró: "Adicta al olor a quesito de los niños... ¿A alguien más le pasó lo mismo? Por suerte no, Cinthia".

Con relación a Morena Rial, Matías Bottero leyó un título que decía "Fuerte reacción de Morena cuando le preguntaron si tiene 'un chupón en las lolas': 'Es un problema mío'". Entonces, apeló a su machismo y a su misoginia de nuevo: "Si tenés un chupón en las lolas, más que un problema es un milagro. Claro, pasa que no es un chupón, es un moretón de cuando la ordeñaron a la mañana".

La durísima respuesta de Cinthia Fernández y Morena Rial al youtuber Matías Bottero

Luego de que ambas se enteraran de los agravios hacia ellas, las dos lo denunciaron. Por ejemplo, la hija de Jorge Rial acudió a su abogado y se dirigió directamente hacia el streamer en una historia en Instagram (@moreerial): "Si te creés vivo insultando, vamos a ver lo que dice la Justicia. Matías Bottero, la tenés adentro. Nos vemos en Tribunales. Gracias Alejandro Cipolla por defenderme siempre".

La denuncia de Morena Rial vs. Matías Bottero.

En tanto, en otra historia, ella aclaró: "Hay chistes y chistes. Podemos contarlos y reírnos todos, pero en el momento en que hablan de los demás, y más burlándose de la enfermedad que en su momento tuve, ya no es gracioso".

Y concluyó muy duramente: "Me pasaron que habla de todo el mundo y no precisamente bien, tendrá que ver en dónde se está equivocando. Por eso les digo, hay chistes y chistes". Sin embargo, él no se quedó atrás y continuó la disputa viral: "Lo bueno es que puedo caminar tranquilamente por la calle porque imposible encontrarme con una fanática de Morena Rial. Dale, nos vemos en Tribunales. Decile a tu viejo que te acompañe así le doy un abrazo".

Morena Rial liquidó al youtuber Matías Bottero.

Por su parte, Cinthia Fernández subió una captura dirigida a Cipolla por haberle avisado de los dichos de Bottero en su contra. "Gracias por avisarme. Es un asco este tipo lo que hizo conmigo y Morena", opinó.

Igualmente, Matías no aflojó y siguió desafiante: "Resulta que el abogado de ´More´ Rial les está mandando a los famosos fragmentos de mis videos para que me denuncien".

Matías Bottero, desafiante contra Morena Rial.

Luego, la "Angelita" se dirigió hacia su abogado Roberto Castillo en otra historia: "Gracias por ocuparte de toda esta violencia de género que he recibido en estos meses. Ya llevamos diez denuncias penales y civiles. Me va a dar mucha satisfacción cuando deban pedir disculpas y pagar".

Y, otra vez al límite, Boterro la liquidó: "La misma que se dedica a sentarse en un programa de televisión a criticar y opinar de todo el mundo hace denuncias cuando se hace un chiste sobre ella".

Matías Bottero destrozó a Cinthia Fernández.

Además, el joven aseguró que cuando Cinthia dijo que "la comunidad de Twitch era 'de estúpidos'" a ningún streamer se le ocurrió denunciarla. "Acá no manejamos esos códigos de m... televisivos. Esa es la gran diferencia, pero bueno, cualquier cosa iré a Tribunales, con abogados que no son de canje".

"No necesito ser tan rata, ya que por suerte puedo pagarlos porque creo contenido para la gente, algo que no tenés ni p... idea de cómo se hace porque lejos estás de tener algún tipo de talento", completó Bottero.