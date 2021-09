Morena Rial busca a sus hermanos biológicos: "Sé que los tengo"

Morena Rial reveló que sabe que tiene más hermanos biológicos además de Rocío. La cantante también aseguró que cuando tenga más data al respecto, la contará.

Morena Rial reveló un dato que nunca había contado sobre su familia biológica: sabe que tiene más hermanos además de Rocío y los está buscando. De todas formas, la hija de Jorge Rial contó que no se olvida del abandono de su madre. La cantante está en Buenos Aires desde hace varios días en plena recuperación de una operación estética que se realizó recientemente.

Muy activa en las redes sociales, Morena Rial suele utilizar la cajita de preguntas y respuestas que ofrece Instagram en sus historias como para estar más cerca de sus seguidores y contarles aquello que quieren saber sobre su vida. Mientras la cantante se recupera de una gran operación estética en la panza, la cola, los brazos y las piernas, se dispuso a responder las dudas que le planteaban sus seguidores. Además de hablar de su hijo y distintas cuestiones, More Rial reveló que sabe que tiene más hermanos biológicos, además de Rocío.

"¿Nunca se te dio por conocer a tu familia biológica? Seguramente tenés más hermanos", le preguntó un usuario. More aseguró que era algo que le solían preguntar y aclaró que "cuando tenga más data" contará al respecto. "Por ahora sí se que tengo más hermanos biológicos, y bueno, se quién es mi madre biológica. Yo todavía no la conozco...", explicó la cantante.

En la siguiente historia, Morena continuó con el tema y dejó una declaración durísima. "No es algo que me cambie la vida tener más hermanos o a mi mamá biológica, la verdad es que me chupa un huevo, más que nada porque ella me abandonó", disparó contundente la hija de Jorge Rial. De todos modos, More reconoció que la decisión de su madre biológica fue lo mejor para ella: "Me dio una vida mejor, igual". Cabe recordar que tanto Morena como Rocío fueron adoptadas cuando eran bebés por Jorge Rial y Silvia D'Auro.

Qué es de la vida de Silvia D'Auro

Alejada de los medios y de la vida de sus hijas adoptivas, se supo que Silvia D'Auro se mudó a San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén. La mujer rehizo su vida en esa ciudad de Patagonia, de donde son oriundos sus padres y donde residen varios de sus familiares. En el último tiempo, Morena Rial hizo diversas denuncias públicas y judiciales en su contra por violencia y maltrato. También la acusó de abandonarla y hasta llegó a calificarla de "loca psiquiátrica".