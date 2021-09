Florencia de la V incineró a Cinthia Fernández tras un discurso: “Me perdí”

La vedette fue lapidaria con la bailarina, tras algunas declaraciones que la última hizo sobre su candidatura política. Florencia de la V habló sin tapujos sobre la celebridad.

Florencia de la V reaccionó ante un discurso de Cinthia Fernández sobre los conflictos que le trajo haberse involucrado en la política y la destrozó. La mediática analizó las campañas electorales de sus adversarios y en su descargo, la actriz de Los Roldán se mostró algo desencajada después de escuchar las palabras de la precandidata..

“La pasé mal con las amenazas que recibí. Me asusté, le avisé a mi vieja y le dije: ‘Mamá, andá a buscar vos a las nenas’. Que te salgan a poner la dirección y el lugar exacto a donde iba y decir que voy con plata es como lincharme. Tuve miedo y en un momento dije ‘chicos, yo me quiero bajar’. Te genera como un miedo, porque aparte esto es todo turbio y son todos corruptos. Pasa cada cosa. No digo que sea de mi entorno, pero solo te digo que no confío en nadie”, expresó la bailarina en una entrevista que dio para el ciclo A la Tarde.

Florencia de la V emitió su opinión ante esas palabras y se mostró algo desconcertada ante la cantidad de cuestiones a las que había hecho alusión Fernández: “No sé, me perdí un poco. Te juro. Que tuvo miedo, que se bajaba. La verdad, como ciudadana yo siento que tenemos que prestar mucha atención sobre lo que vamos a hacer la semana que viene en las urnas. Tenemos que poner el foco en pensar que toda esta gente pueden ser funcionarios”.

El conflicto entre Florencia de la V y El Pelado López

Hace algunos días, Flor de la V reveló una fuerte interna que vivió con el conductor de televisión Guillermo “El Pelado” López. “Reconozco que en los tiempos de CQC nosotros cumplíamos un rol que a veces hacíamos preguntas que incomodaban. Aprovecho para decirle a Flor, que ha tenido una paciencia... Porque decíamos cosas que hoy, a la distancia, no estaban bien en ese momento”, expresó el prresentador en una visita al ciclo donde de la V es panelista.

“Mi marido (Pablo Goycochea) lo fue a buscar varias veces. No es que está pidiendo disculpas. Porque a pesar de lo que está diciendo, lo de los diez años y de que era otra televisión, al margen de eso, yo tengo una familia, un esposo, y había cosas que trascendían la época o trascendían el respeto que le podías tener a cualquier persona”, respondió Florencia y el conductor agregó: “Nobleza obliga: estaban mal. Inclusive, lo de tu marido. Justo esa vez que me vino a buscar, no había ninguna mala intención. Fue por un zócalo en un programa que yo hacía y entonces me dijeron: ‘El marido de Flor te vino a buscar’. Entonces yo lo llamé por teléfono y le dije: ‘Mirá, hay un malentendido’".