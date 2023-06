Cinthia Fernández se sacó en el Trece y protagonizó un tenso momento: "Pedazo de sorete"

La panelista de televisión se sacó en vivo ante una reciente noticia. Cinthia Fernández volvió a exponer su costado más irascible.

Cinthia Fernández vivió un momento de enojo en El Trece debido a la ira que la provocó una noticia. La exparticipante de Bailando por un sueño se refirió sin tapujos a las recientes declaraciones de Aníbal Lotocki sobre Silvina Luna y le dijo de todo al médico cirujano.

Aníbal Lotocki habló en Telenoche sobre la salud de Silvina Luna, después de que se conociera que la modelo y actriz estuvo quince días sedada en terapia intensiva debido a una bacteria que afectó su sistema respiratorio. El médico se defendió de las acusaciones que lo culpan como el causante de las afecciones de salud de Luna, así como de otras personalidades de TV como Pamela Sosa y Virginia Gallardo.

"Me llama la atención cómo ni siquiera puede tener empatía por una persona. Perdón, te voy a interrumpir porque yo estoy que me salgo de la vaina. Alguien me puede explicar ¿cómo este pedazo de sorete se sienta ahí cuando Silvina Luna está en terapia intensiva? ¿Cuántas veces se le pidió dar la cara? ¿Cuántas veces vino acá la mujer a hacer papelones y a mentirnos en la cara?", comenzó su descargo la celebridad de TV en Nosotros a la Mañana, ciclo conducido por "El Pollo" Álvarez donde se desempeña como panelista. Y sumó: "¿Le parece el momento correcto a este cara rota, a este mentiroso, a este negligente que sigue operando? No se puede creer que destruyó la vida de un montón de personas. Mató a gente".

Fernández contó que se murió gente en el quirófano y cuestionó el argumento del médico basado en que sus pacientes con problemas de salud tenían enfermedades preexistentes. "¿Siempre el cuerpo rechaza? ¿Siempre lo que puso es correcto? Le hacés análisis a las personas y tienen hasta silicona líquida adentro. Este cara rota, que se toca la nariz, que tiene gestos de mentira, que tartamudea, que no supo sostener preguntas de sus víctimas, con su propia exmujer Pamela Sosa. ¿Es el momento? La persona lucha por su vida. Una persona que tiene consecuencias de un chabón que no es cirujano plástico. ¡Es una vergüenza!", concluyó su descargo la celebridad de TV.

