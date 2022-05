Cinthia Fernández reveló la cifra que le pasa Matías Defederico por sus hijas: "Andá a laburar"

La artista se quejó por el bajo monto de dinero que recibe por parte del padre de sus hijas. Cinthia Fernández y Matías Defederico tienen tres hijas en común.

Cinthia Fernández dio a conocer la cifra que recibe por parte de su expareja, Matías Defederico, para cada una de las hijas que tienen en común. La bailarina aseguró que el futbolista le pasa dinero de manera mensual pero no el porcentaje que correspondería.

"Me pasa 55 mil pesos a razón de 17 mil pesos por cada nena. Para un montón de gente es un montón y yo lo respeto, pero no es mi realidad y no es lo que tengo que recibir", comenzó su descargo la exparticipante de Bailando por un sueño y enumeró los lujos entre los que vive el padre de sus tres hijas (Charo, Bella y Francesca) como irse seguido de vacaciones, viajar en avión, comer afuera todos los días, la compra de una casa y un auto 0km. Y agregó: "Si no tenés guita, andá a laburar más como hago yo que tengo tres laburos. Y si así no te alcanza, si no tenés plata, al menos no rompas las pelotas".

Fernández hizo también una denuncia pública contra Defederico en relación a sus actitudes abusivas y violentas, en la que dejó en claro que siempre ha tenido ese tipo de conducta. "Ojo que no le salte ninguna novia a decir que la pasó mal porque el tiempo me dará la razón de que sigue siendo así”, añadió en LAM.

Fuerte cruce en Twitter entre Cinthia Fernándezy Malena Pichot

Fernández acusó a Pichot por trabajar en una radio que recibe pauta del Estado (Futurock) y la guionista la cruzó en Twitter. "Yo no tengo pauta como Mengolini (dueña de Futurock), trabajo en todos los canales como panelista o bailarina. ¿Tanto les pone nerviosas mi opinión a las hippie con OSDE?", comenzó la acróbata.

"Dejá de hacer papelones Cinthia, trabajás en Grupo Clarín, dale", respondió la humorista, en alusión a los negociados que el medio para el que trabaja Fernández ha tenido con los gobiernos a lo largo de la historia. Además, Pichot le resapondió a Cinthia cuando ella la acusó de colgarse del tema de "La China" Suárez y Wanda Nara: "La producción de tu programa mandó un móvil a la radio, yo sería muy feliz si no mandan ningún móvil más nunca jamás. Ya dijeron que querían volver hoy y les dijimos que no".