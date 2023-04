Cinthia Fernández destapó la interna menos pensada de América TV: "Están dolidos"

La exparticipante de Bailando por un sueño arremetió contra el canal de Daniel Vila. Cinthia Fernández fue lapidaria con Karina Mazzocco en su descargo sobre América TV.

Cinthia Fernández enfureció al ver la cobertura que hicieron en el ciclo de Karina Mazzocco de su problema vecinal. La bailarina y panelista de televisión apuntó contra A la Tarde y dio a conocer el motivo por el que las autoridades de América TV habrían quedado con rencor hacia ella.

"El programa pedorro de Karina Mazzocco. Donde casualmente trabaja Tartu", enunció enojada la celebridad, en alusión a una entrevista a una persona que habló mal de ella que hicieron en el ciclo de América TV. Cinthia dio a conocer el motivo por el que cree que en el canal de Daniel Vila y en especial en A la Tarde están embroncados con ella.

"Cuentan las cosas en un lugar donde trabajan el nefasto de Tartu y Karina Mazzocco", agregó Fernández. Y concluyó: "Se ve que están un poquito dolidos porque no acepté trabajar ahí". Estas declaraciones se dieron en medio de un debate en Nosotros a la Mañana sobre el conflicto de la acróbata con un vecino.

Qué le pasó a Cinthia Fernández

La exconcursante de Bailando por un Sueño relató el mal momento que vivió por una confusión con sus vecinos. "Yo escuché ruidos, los perros estaban ladrando muy fuerte, mi mamá llegaba de laburar y trabé todo. Voy para el living, escucho un bombazo y una de las nenas sale corriendo. Empieza a gritar ‘nos van a robar, nos van a matar’, ellas se dieron cuenta que algo no estaba bien, me alteró demasiado los gritos y yo no sabía qué hacer", comenzó su descargo Cinthia.

"Voy corriendo a la baulera porque ahí puedo ver para afuera y no había nadie. Entonces vuelvo, veo las cámaras de seguridad por el celular y le digo a mi mamá ‘fueron cuatro tipos, agarrá un cuchillo, hacé lo que tengas que hacer’", agregó la madre de Bella, Charo y Francesca. Y sumó: "Voy corriendo a la baulera porque ahí puedo ver para afuera y no había nadie. Entonces vuelvo, veo las cámaras de seguridad por el celular y le digo a mi mamá ‘fueron cuatro tipos, agarrá un cuchillo, hacé lo que tengas que hacer’".

Fernández dialogó al respecto con Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, y sumó: "Yo imaginé que iban a volver a patear y que entraban y estábamos todas nosotras. Agarré el gas pimienta que tenemos siempre que lo usamos como defensa personal, yo no sabía qué iba a pasar y qué nos iban a hacer”.