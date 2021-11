Cinthia Fernández amenazó con irse de LAM y dejó mudo a de Brito: "No, chicos"

A Cinthia Fernández le recordaron en LAM algunas imágenes de su casamiento con Matías Defederico y amenazó con irse del programa de El Trece.

Cinthia Fernández explotó en vivo en LAM (Los Ángeles de la Mañana) y hasta amenazó con irse del estudio de El Trece en pleno programa de televisión abierta que conduce Ángel de Brito, del que ella es panelista de lunes a viernes entre las 11 y las 13.

Como parte de la edición del miércoles 24 de noviembre de 2021, la exesposa de Matías Defederico estalló al aire cuando le recordaron algunas imágenes del casamiento con el futbolista, que fue el 26 de junio de 2015. Además, juntos tuvieron tres hijas: las gemelas Charis y Bella, de 7 años, y Francesca, de 6.

Cinthia Fernández amenazó con irse de LAM por Matías Defederico: "Me odian"

Luego de que en Los Ángeles de la Mañana mostraran una foto vintage de ella con su exesposo, la panelista estalló con humor contra la producción del ciclo de El Trece que lidera Ángel de Brito y aprovechó para lanzar un comentario contra el jugador: “No, chicos, me voy porque me odian acá...", protestó mientras la miraban además sus colegas Yanina Latorre, Pía Shaw, Maite Peñoñori, Mariana Brey y Andres Taboada.

Y al instante explicó los motivos para semejante reacción, que tuvieron que ver principalmente con su propio look: "Mi exmarido, la remera, las raíces negras, el rubio horrible, todo está mal… Me odian acá". Y hasta se animó a trazar una comparación con lo que le acaba de ocurrir a una colega de Intrusos (América TV): "Si quieren que me vaya como Evelyn (Von Brocke) díganmelo en la cara”.

Sin embargo, en el piso trataron de tranquilizarla al respecto: “Estabas linda, te perjudicaba él, pero vos estabas hermosa...". Y le preguntaron si lo que se veía se había tratado de un baby shower, a lo que ella contestó en forma tajante: “No sé, no me recuerdes... ¿Por qué me casé con eso?”.

La amenaza de Matías Defederico a Cinthia Fernández

El exfutbolista de Independiente y Huracán, entre otros, liquidó a su exesposa y hasta fue más allá luego de que ella defenestrara en LAM a su novia actual, una joven llamada Laura: “Me tiene cansado que hables de mí y de mi pareja. Si tenés algún problema que no pudiste superar, hablalo acá conmigo. Estoy harto de tu manera de actuar en la televisión, no te metas más conmigo”.

Cinthia Fernández y Matías Defederico, juntos tras el casamiento y con sus hijos.

Por qué se pelearon Cinthia Fernández y Matías Defederico

Si bien no hubo una causa puntual explicada por parte de ambos, los celos, los vaivenes en el matrimonio, los constantes viajes por las profesiones de los dos y las sospechas de infidelidades entre ellos terminaron con la separación, el divorcio y los constantes reclamos judiciales de ella contra él porque no le envía el dinero necesario y obligatorio para las cuotas alimentarias de sus tres pequeñas hijas.