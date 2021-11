Yanina Latorre reveló que La China Suárez la llamó a los gritos: "Soberbia, maltratadora"

Yanina Latorre reveló en LAM, por El Trece, que "La China" Suárez la llamó a los gritos por su información acerca del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

El escándalo que sacudió a la farándula argentina en este 2021 en la televisión y en casi todos los medios entre Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia "La China" Suárez sigue sumando capítulos. De hecho, Yanina Latorre reveló en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) durante el programa del martes 2 de noviembre que la actriz la llamó por teléfono a los gritos y tuvieron una discusión muy caliente y elevada de tono.

Ante la incrédula mirada del conductor Ángel de Brito y de las panelistas Andrea Taboada, Pía Shaw, Cinthia Fernández, Maite Peñoñori y Mariana Brey, la esposa del exfutbolista Diego Latorre se despachó a pleno con toda la información acerca de lo que fue una conversación completamente inesperada y bien picante entre las dos protagonistas.

Escándalo: la fuerte pelea entre Yanina Latorre y La China Suárez por teléfono

Sin ningún tipo de filtro y fiel a su estilo frontal, "Yani" comenzó: "Ella me llamó y me dijo ´¿qué obsesión tenés conmigo? Estoy cansada de que hagan programas enteros hablando de mi´. Me gritaba y le paré el carro totalmente. Y le dije ´en todo caso hablamos de Wanda, que es la figura acá, vos serías como la tercera en discordia...". Además, Latorre detalló que "ella estaba a los gritos y comiendo mientras hablaba. Bien soberbia, maltratadora...".

Como parte de una charla que se fue poniendo cada vez más intensa, la esposa de "Gambetita" se sinceró y afirmó que en un momento le dijo a su interlocutora "se habla más de tu conc... que de tu trabajo, es patético a tu edad. Siempre estamos hablando de todos los chongos que te engrampaste. ¿Quién sos? Vos sola te metiste en la boca del lobo. Todos dicen que sos una p... y para mí no sos pu..., sos mala persona y de eso no se vuelve".

Yanina contó que Suárez le contestó "vos estuviste en mi lugar, yo te vi llorar", en relación a cuando Latorre la engañó con Natacha Jaitt, quien luego murió en circunstancias dudosas. Y ella le respondió: "Sí, yo fui cornuda, pero yo no me acosté con nadie, sufrí lo que hablaba una mina que todos los días salía diciendo lo que había hecho con mi marido. Fue el polvo más caro de la vida de mi marido. Lo único que rescato de vos es que a los casados con los que estás no los vendés, pero los vende tu entorno...". "Me dijo ´no me grites, que a mí no me grita ni mi mamá´ y yo le respondí ´hizo mal tu mamá´", añadió.

Yanina Latorre reveló la fuerte pelea con "La China" Suárez por teléfono.

"Yo le decía ´¿en qué cabeza cabe empomarse al marido de Wanda?´. Y no me lo negaba, seguíamos discutiendo a los gritos", profundizó la panelista de LAM. Acerca del final del furioso intercambio entre ambas, la "Angelita" puntualizó: "No sabés todo lo que nos dijimos... A lo último me amenazó. Me decía ´la próxima me llamás a mí, porque es la segunda vez que te llamo. Y yo le dije ´¿y para qué te voy a llamar, para que me mientas como hiciste con (Jorge) Rial y otras veces? Que le juró por su hija que no se había encamado con (Benjamín) Vicuña".