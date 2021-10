Mauro Icardi y la China Suárez seguirían en contacto: "El pibe está enganchado"

El jugador de fútbol y la actriz podrían terminar en una relación estable, según periodistas de espectáculos. Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi no dejan de resonar en los medios.

Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez volvieron a estar en boca de la prensa tras la reciente información que se dio a conocer en televisión. En sus declaraciones, Marcela Tauro y Flavio Azzaro hicieron saber al público que el jugador de fútbol habría continuado en diálogo con la actriz de El Hilo Rojo, a pesar del escándalo.

“Wanda habría leído que Icardi le dijo a la China que era la mujer de sus sueños porque además Wanda era como una amiga ya, como una hermana, como la mamá de sus hijos”, comenzó su descargo la ex panelista de Intrusos y así hizo referencia a la fuerte relación que el jugador tendría con la actriz.

Como respuesta a los dichos de su compañera de Polémica en el Bar, Flavio Azzaro sumó: “Hay serias posibilidades de que termine Mauro Icardi con la China Suárez de novio, acuérdense, anótenlo. El pibe está enganchado con la China Suárez y hace rato que Mauro se quería separar de Wanda. También siento que cuando vio todo lo que pasó dijo ‘bueno me aferro a esto por miedo, porque es una mina a la cual le tiene miedo”.

La fuerte carta de Mauro Icardi a Wanda Nara

“Estoy podrido de que le mandes todo a la prensa. Una vez más te demostré las cosas como te las digo, nunca te mentí ni te inventé nada. Solamente tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmados todo lo que fue nuestros sueños de ocho años. Conseguimos todo lo que nos propusimos hacer. Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo”, comenzó su descargo el jugador de fútbol, en alusión a la decisión de Nara.

Icardi continuó con su discurso e hizo alusión a su rol de padre: “Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Soy un gran padre. Doy la vida por mis hijas. Soy un gran padrastro. Desde el minuto cero di la vida por los nenes para hacerlos felices. No me interesa lo material, eso te lo entregué todo a vos. Siendo millonario me visto en H&M y ropa de Amazon para que te des una idea. A raíz de todo esto no puedo seguir aguantando tus malos tratos". Y agregó: "Yo no soy una mierda y no me lo merezco. Espero que con todo lo material que querías seas feliz, ya lo tenés en tu poder. Ahora querés la joda, escribirte con tipos, un futbolista”.