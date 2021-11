Ángel de Brito reveló el calvario que vive Sergio Lapegüe: "Es muy difícil"

El periodista contó la verdad detrás de la situación que atraviesa su colega. Ángel de Brito y la intimidad del inconveniente laboral que atraviesa Sergio Lapegüe.

Sergio Lapegüe estuvo entre los protagonistas más mencionados de los portales de espectáculos en los últimos días. Es que, en medio de las versiones que aseguran un despido por parte de El Trece, el periodista salió al cruce asegurando que esto no es cierto y que dejará parte de su trabajo para priorizar otros aspectos de su vida fuera de lo laboral. Su colega Ángel de Brito reveló detalles desconocidos a través de Instagram.

Un usuario de la famosa red social de fotos y videos le consultó a de Brito sobre la verdad detrás de la situación que atraviesa Sergio Lapegüe. El conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM) respondió: "La rompe en TN y en la radio. Le va muy bien con el noticiero. Es probable que deje algo el año que viene, porque es muy difícil hacer tres programas diarios. ¡Contámelo a mí!".

De este modo, Sergio Lapegüe fue respaldado por Ángel de Brito pese a que en el programa de Susana Roccasalvo se aseguró que El Trece habría decidido despedirlo. Justamente, sobre esto último, "Lape" se mostró realmente enojado y apuntó contra quienes informaron esta novedad que, según él, es errónea.

Ángel de Brito y la intimidad del inconveniente laboral que atraviesa Sergio Lapegüe.

Sergio Lapegüe reveló la verdad de su salida de TN: "Estrés y locura"

Sergio Lapegüe se refirió a su salida de Tempraneros, tras los rumores de despido, y reveló los verdaderos motivos que lo alejaron del canal del Grupo Clarin. En su descargo, el periodista dejó en claro cuán harto está de algunas situaciones de su vida y, después de atravesare duros momentos, pudo ver que no eran necesarias.

"A las 4.21 de la madrugada suena el despertador, me baño, y cinco menos cuarto salgo para el canal. Me pasa a buscar un remisero y voy leyendo los diarios en el celular, desayuno en TN", explicó sobre cómo es la rutina diaria que le impone su jornada laboral. "Estoy llegando a un nivel de mucho cansancio. Tengo 57 años y he trabajado mucho", sumó.

Lapegüe se sinceró, en diálogo con La Nación, e hizo saber al público los hábitos que ya no soporta y planea dejar atrás: "Amo conducir y lo comencé a hacer muy tarde, a los 42 años. Fui asistente, productor, jefe de la producción periodística, movilero y conductor. Logré lo máximo, pero me cuesta dejar, aunque debo reconocer que estoy pasado de estrés y de locura. Hasta tocar música me genera cansancio. Por eso les planteé a las autoridades del canal que tenía que frenar".