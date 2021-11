Intrusos y LAM siguen en guerra por Evelyn Von Brocke: "Nunca escuché"

Evelyn Von Brocke se fue de Intrusos y recrudeció la guerra con LAM luego de las declaraciones de "Los Angelitos" en El Trece.

Yanina Latorre vs. Intrusos, una historia que se renueva.

La abrupta e inesperada salida de Evelyn Von Brocke de Intrusos (América TV) provocó que muchos en el ambiente de la farándula argentina hablaran sobre el tema, entre ellos Yanina Latorre y el conductor Ángel de Brito como parte de LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece).

En el programa del canal del Grupo Clarín revelaron todos los detalles acerca de la interna que llevó a "Eve" a abandonar el ciclo vespertino. Allí, fueron contundentes al respecto tanto el líder del producto como sus panelistas Cinthia Fernández, Maite Peñoñori, la propia Latorre, Pía Shaw y Mariana Brey.

Por qué Evelyn Von Brocke se fue de Intrusos: la versión de LAM

En El Trece, Ángel de Brito comunicó: "Lo que me cuentan del canal es que su contrato terminaba a fin de año y los productores le dijeron que no iba a continuar el año que viene. Ella agarró y se fue. También me cuentan que Evelyn estaba muy celosa de la participación de sus compañeras y hacía planteos al respecto".

Sin ningún tipo de filtro, el jurado de ShowMatch La Academia (El Trece) remarcó que las protesta tuvo como eje a su escaso protagonismo al aire: "Evelyn fue a la gerencia con un cuaderno y dijo 'Virginia Gallardo habló cinco veces hoy, Paula Varela habló ocho veces, Karina Iavícoli tuvo diez planos, Marcela Baños pestañeó cinco veces...'. Sentía que los conductores no le daban le lugar que ella considera que merece".

Para cerrar, el periodista lo hizo a pura ironía y entre risas porque, según él, "el tema es que a ella la heredaron, vino en el mobiliario. En realidad la había contratado (Jorge) Rial. Cuando Jorge se va y quedan sus reemplazantes, les dejó el regalito. Entre todas las maldiciones que les dejó, les dejó este regalito".

Además, en LAM se burlaron de Von Brocke, recordaron sus peleas mediáticas constantes con Yanina y repasaron la "traición" de la exesposa de Fabián Doman hacia "Yani" por el caso de Natacha Jaitt con Diego Latorre..

La furiosa respuesta de Karina Iavícoli a LAM por Evelyn Von Brocke

Por su parte, también se pronunció a través de su cuenta de Twitter (@Karinaiavicoli) la periodista que fue parte hasta hace muy poco tiempo de LAM y que se marchó en medio de los rumores de que se llevaba mal con sus por entonces compañeras.

"Wow, en 25 años de trabajo nunca escuché que alguien se tomara el trabajo de contar todas las veces que me ponchan jajajajajajajajajajajajajajajajaja", publicó al mediodía del miércoles 24 de noviembre de 2021, exactamente cuando iba la mitad del programa liderado por De Brito.

Evelyn Von Brocke se despidió de Intrusos en Instagram

La expanelista del envío que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich prefirió poner paños fríos al respecto y no se explayó demasiado acerca de las causas que derivaron en su alejamiento del producto de América TV . No obstante, les agradeció a sus recientes excompañeras en Instagram (@evevonbrocke) con una foto de ellas juntas en el estudio y un breve mensaje: "¡Gracias, loquitas lindas, por tanto amor!".